Skupina je obžalovaná z toho, že minulý rok v březnu v Ostravě přinutila muže, aby jí vydal mobil a sdělil přístupové kódy. Jeden z obžalovaných pak podle spisu šel s obětí k bankomatu a přinutil ji vybrat a odevzdat 105 tisíc korun.
„Dále měl být muž přinucen k slibu vydání milionu korun do jednoho týdne a dalšího milionu další týden,“ uvedl státní zástupce. To se však už nestalo, protože policisté všechny pachatele zadrželi. Hard Rico byl čtyři měsíce ve vazbě, pak se dostal na svobodu po zaplacení kauce 750 tisíc korun.
Ostravského rapera Hard Rica zadržela policie, je obviněn z vydírání
Raper je oblíbený mezi mladými a zejména romskou komunitou. Na sociálních sítích ho sledují stovky lidí, jeho nejznámější skladba Narcos má na streamovacích službách přes třicet milionů zhlédnutí.
Není to však jeho první prohřešek proti zákonu, byť bezpochyby nejzávažnější. Okresní soud v Ostravě ho už loni potrestal pokutou za sprejerství a nadto čelí obžalobě z podvodu za 200 tisíc korun. Tam však vinu odmítá.
O líčení je mimořádný zájem, svědčí o tom například i to, že média se do síně dostala jen na základě akreditace. Bezpečnostní opatření jsou zvýšená.