Státní zástupce obžalovanému navrhl trest dvanáct let vězení a psychologické léčení. Maršo případné prohlášení viny odmítl, stejně tak i dohodu o vině a trestu.
Pil jsem někdy více, než je zdrávo. Denně tak půllitr až sedmičku tvrdého alkoholu.
Státní zástupce obžalovanému navrhl trest dvanáct let vězení a psychologické léčení. Maršo případné prohlášení viny odmítl, stejně tak i dohodu o vině a trestu.
Pil jsem někdy více, než je zdrávo. Denně tak půllitr až sedmičku tvrdého alkoholu.
V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.
Zahradu u domu v Těšínském Slezsku měli vždy. Nejdříve z maximální míry ryze užitkovou, kdy se na „okrasné“ kousky půdy pohlíželo optikou: Víš, kolik jsme tady mohli zasadit brambor?
Tři nabourané automobily, z nichž dva začaly hořet. A pět zraněných lidí, naštěstí lehce. Taková je bilance nehody, která v sobotu na takřka čtyři hodiny u Klimkovic nedaleko Ostravy zablokovala...
Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...
Původně se s ní tak rychle nepočítalo, předloňská povodeň ale ukázala, že Opavu je před povodní potřeba chránit víc než jen přehradou Nové Heřminovy. Povodí Odry proto spolu s Heřminovy připravuje...
Krajský soud v Ostravě začal projednávat pokus o vraždu v jednom z karvinských barů. Karel Maršo tam letos v lednu podle obžaloby pobodal vojenským nožem soka v lásce, odmítá však, že chtěl zabíjet....
Těžká technika se v centru Opavy zakousne i do druhé části někdejšího obchodního centra Slezanka. Demoliční firma už čelní část objektu včetně podloubí na Horním náměstí oplotila, prostor připravuje...
Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...
Dlouholetý případ hořící Heřmanické haldy převzalo ministerstvo životního prostředí. Své rozhodnutí odůvodnilo pochybeními České inspekce životního prostředí. Té nyní ministerstvo doporučilo případ...
Obavy o budoucnost akutní zdravotní péče v Bílovci na Novojičínsku vyvolal plán kraje sloučit tamní nemocnici s tou opavskou. Mezi místními obyvateli kvůli tomu vznikla i petice a tento týden se...
Zanedbaná Farní ulička v Bruntále se brzy promění v atraktivní odpočinkové místo pro místní i turisty. Město spouští její kompletní rekonstrukci, která propojí historické centrum s depozitářem,...
Pět let po napínavém prodeji ostravské Ekovy za 320 milionů korun vykazuje Škoda Transportation v Martinově rekordní čísla a rozptyluje tehdejší obavy. Firma navýšila počet zaměstnanců ze 188 na 350,...
Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...
Kriminalisté odhalili skupinu podvodníků, která zkoušela dát do oběhu přes devadesát kusů padělaných pětieurových bankovek se stejným sériovým číslem. Podezřelá čtveřice, v níž byli i cizinci, chtěla...
Jedna z nejkrásnějších silnic v Moravskoslezském kraji, jenže frekventovaná I/57 vede přes obec Vrchy, navíc v zimě bývá často neprůjezdná. Nyní pro úsek mezi Fulnekem a Vrchy na pomezí Novojičínska...
V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.
Lži, smyšlenky a falešná oznámení i účty se šíří sociálními sítěmi v profilech zaměřených na dění na Těšínsku. Někdo se snaží poštvat proti sobě Čechy a Poláky, přičemž rozsah kampaně přinejmenším...