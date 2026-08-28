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Sebeobrana, tvrdí muž, který pobodal soka v lásce. Předtím psal výhrůžné zprávy

Josef Gabzdyl
  14:25

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Obžalovaný Karel Maršo měl v lednu v jedné z karvinských restaurací zaútočit nožem na partnera své bývalé družky. Několikrát jej bodnul a muž přežil jen díky včasné odborné pomoci. | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Krajský soud v Ostravě začal projednávat pokus o vraždu v jednom z karvinských barů. Karel Maršo tam letos v lednu podle obžaloby pobodal vojenským nožem soka v lásce, odmítá však, že chtěl zabíjet. Naopak tvrdí, že byl napaden jako první, jen se bránil a jednal zcela pudově.

Státní zástupce obžalovanému navrhl trest dvanáct let vězení a psychologické léčení. Maršo případné prohlášení viny odmítl, stejně tak i dohodu o vině a trestu.

Pil jsem někdy více, než je zdrávo. Denně tak půllitr až sedmičku tvrdého alkoholu.

Karel Maršoobžalovaný

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