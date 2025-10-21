Bleskový soud. Muž zpronevěřil přes třicet milionů, půjde na čtyři roky do vězení

Autor:
  17:14
Jen jedno líčení trval na krajském soudu v Ostravě případ podnikatele z Ostravska, který od třiceti lidí vybral přes třicet milionů korun, které sliboval zhodnotit s mimořádným ziskem. Jenže život zlepšil jen sobě a svým nejbližším, když podle žaloby vybrané finance z většiny zpronevěřil. Nakonec po jeho přiznání soud vynesl rozsudek čtyř let a dvou měsíců vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Společnost MP finanční servis vystupovala jako solidní partner při zhodnocení investic. „Jenže finanční prostředky byly použity jinak, než bylo deklarováno, a část z nich směřovala na osobní účty obžalovaného nebo jeho blízkých,“ uvedl státní zástupce s tím, že trestná činnost se týkala let 2015 až 2020.

Se zhruba třiatřiceti miliony korun naložil pětapadesátiletý muž podle spisu tak, že nejprve vyplácel úroky a prodlužoval splatnost, přičemž se snažil o udržení zdání úspěšného podnikání a investování do nemovitostí.

Část peněz však podle spisu směřovala na osobní účty investora a jeho nejbližších. Přitom někteří lidé mu svěřili až dva miliony korun a on jim sliboval i sedm procent úroků.

Cizích 21 milionů žena utratila za luxus. Na trestu se dohodla, poškození se čílí

„Od roku 2021 obžalovaný přestal hradit úroky a dluhy splácel v minimálních částkách,“ připojil žalobce. Poukázal i na to, že už dříve muž podnikal v nemovitostech, a to také neúspěšně, takže údajně musel vědět, že slibovaných úroků nemůže docílit.

Vrátil zatím necelých šest milionů

Státní zástupce navrhl, aby muž za podvod dostal až šestileté vězení. V případě dohody o vině a trestu návrh o rok a půl zmírnil. „Přiznávám vinu,“ prohlásil obžalovaný.

Obhajoba pak poukazovala na to, že se muž snažil škodu co nejvíce snížit a své počínání tak napravit. „Škodu splácel ve velmi velkém rozsahu, přičemž splatil necelých šest milionů korun,“ konstatoval obhájce.

Soudce nakonec vynesl rozsudek čtyř let a dvou měsíců, tedy celkem padesáti měsíců vězení. Nadto muž musí nahradit škodu. Obžalovaný se v případě výše trestu vzdal odvolání, u náhrady škody si však ponechal lhůtu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

Bleskový soud. Muž zpronevěřil přes třicet milionů, půjde na čtyři roky do vězení

Jen jedno líčení trval na krajském soudu v Ostravě případ podnikatele z Ostravska, který od třiceti lidí vybral přes třicet milionů korun, které sliboval zhodnotit s mimořádným ziskem. Jenže život...

21. října 2025  17:14

Objem směsného odpadu nadále klesá, přispívají k tomu změny svozů i plateb

Opavané už přes půl roku používají takzvanou odpadovou kartu. Hlídá počet návštěv sběrných dvorů i co tam kdo dává. Adresnost se městu spolu s dalšími opatřeními vyplatila. V případě neúměrného...

21. října 2025  12:50

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Pustkoveckou halu klub daroval Ostravě, ta ji nyní kompletně opravila

Stavbaři dokončili rekonstrukci sportovní haly u Základní školy Josefa Valčíka v ostravském obvodu Pustkovec, která stála téměř 50 milionů korun. Ty na modernizaci objektu z roku 1979 zajistili...

21. října 2025  8:40

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

21. října 2025

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:23,  aktualizováno  19:24

Blíží se dokončení dálnice D48, ŘSD hledá zhotovitele posledního úseku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo hledat firmu, která postaví chybějící úsek dálnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí. Stavbou dlouhou 3,8 kilometru bude kompletně dokončena D48. Předpokládaná...

20. října 2025  16:19

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...

20. října 2025  13:52

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Mluvčí...

20. října 2025  9:14,  aktualizováno  12:06

Bili a okradli staršího spolužáka. Policie na Bruntálsku obvinila dva studenty

Šikana na jedné ze středních škol na Bruntálsku neměla dlouhého trvání. Když dva studenti jednoho spolužáka nejprve zbili a zanedlouho poté i oloupili, o všem se dozvědělo vedení školy a brzy i...

20. října 2025  9:51

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.