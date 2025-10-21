Společnost MP finanční servis vystupovala jako solidní partner při zhodnocení investic. „Jenže finanční prostředky byly použity jinak, než bylo deklarováno, a část z nich směřovala na osobní účty obžalovaného nebo jeho blízkých,“ uvedl státní zástupce s tím, že trestná činnost se týkala let 2015 až 2020.
Se zhruba třiatřiceti miliony korun naložil pětapadesátiletý muž podle spisu tak, že nejprve vyplácel úroky a prodlužoval splatnost, přičemž se snažil o udržení zdání úspěšného podnikání a investování do nemovitostí.
Část peněz však podle spisu směřovala na osobní účty investora a jeho nejbližších. Přitom někteří lidé mu svěřili až dva miliony korun a on jim sliboval i sedm procent úroků.
„Od roku 2021 obžalovaný přestal hradit úroky a dluhy splácel v minimálních částkách,“ připojil žalobce. Poukázal i na to, že už dříve muž podnikal v nemovitostech, a to také neúspěšně, takže údajně musel vědět, že slibovaných úroků nemůže docílit.
Vrátil zatím necelých šest milionů
Státní zástupce navrhl, aby muž za podvod dostal až šestileté vězení. V případě dohody o vině a trestu návrh o rok a půl zmírnil. „Přiznávám vinu,“ prohlásil obžalovaný.
Obhajoba pak poukazovala na to, že se muž snažil škodu co nejvíce snížit a své počínání tak napravit. „Škodu splácel ve velmi velkém rozsahu, přičemž splatil necelých šest milionů korun,“ konstatoval obhájce.
Soudce nakonec vynesl rozsudek čtyř let a dvou měsíců, tedy celkem padesáti měsíců vězení. Nadto muž musí nahradit škodu. Obžalovaný se v případě výše trestu vzdal odvolání, u náhrady škody si však ponechal lhůtu.