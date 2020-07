Asi jsem ztratil těžiště a pil jsem, říká muž souzený za pobodání kamaráda

V osudnou sobotu 14. prosince 2019 byl třiašedesátiletý Bakalár v bytě na rýmařovském Náměstí Míru na návštěvě u svého o pět mladšího kamaráda, kde oslavovali narozeniny. Hojně se popíjel alkohol a okolo 21. hodiny muž vyzval Bakalára, aby už odešel.

To podle obžaloby silně opilého Bakalára naštvalo, přičemž vzal nůž s čepelí dlouhou 17 centimetrů a kamaráda dvakrát bodl do hrudníku a jednou do břicha. Zranění nebyla fatální, napadený muž ale skončil téměř na týden v nemocnici.

„Pouze shodou šťastných okolností, kvůli útočníkově špatné koordinaci pohybů při výrazné opilosti a sebeobraně poškozeného, nebyla způsobena daleko závažnější poranění,“ konstatovala státní zástupkyně.

Bakalárovi hrozí vězení od pěti do dvanácti let, přičemž mu přitěžuje fakt, že v roce 2011 byl odsouzen za podobný čin, když v Rýmařově vystřelil na jiného muže z plynové pistole. I tehdy byl Bakalár notně opilý.

Spořádaný člověk. Pokud nepil alkohol

Právě alkoholem obžalovaný částečně vysvětluje své chování. Upozornil, že jinak vedl spořádaný rodinný život.

„Mám sice deset trestních záznamů, ale z toho sedm do svých pětadvaceti let, než jsem se oženil a opustil tehdejší partu. S manželkou jsme vychovali tři děti. Osmatřicet let jsem pracoval jako obsluha plynového topení, dokonce jsem byl vedoucím směny,“ popisoval Bakalár, který je v současnosti už třináct let rozvedený. Žil s družkou a od března je důchodcem. Do penze však vstoupil v době, kdy seděl ve vazbě.

Co také na soudu zaznělo Obžalovaný: „Napadený muž je můj nejlepší kamarád, dokonce jsem kdysi chodil s jeho sestrou.“ „Často jsme se pohádali, třeba o to, jaká velryba je největší. Ale vždy to bylo jen verbálně.“ „V práci jsem alkohol nikdy nepil, jen když jsem měl volno. Za den tak čtyři piva, jako každý jiný.“ Obžalovaný: „V ten den jsem byl unavený, byl jsem po třech dvanáctkách.“

Soudce: „Co těmi dvanáctkami myslíte?“

Obžalovaný: „Pracovní směny, ne piva.“

Den před útokem Bakalár podle vlastních slov vypil šest piv, následující ráno pak jeden půllitr piva, s později napadeným kamarádem dalších asi pět piv a k tomu zhruba půl litru rumu.

„Přitom tvrdý alkohol vůbec nepiju. Ale kamarád mi řekl, ať si s ním na narozeniny připiju. A to byl problém,“ líčil obžalovaný.

Pak si údajně už nic nepamatuje a uvědomuje si až procitnutí v policejním automobilu, když ho odváželi na záchytku. „Vůbec jsem policistům nevěřil, co jsem udělal. Neumím si to vysvětlit,“ povzdychl si.

„Nenašel jsem odpověď“

Napadení nožem částečně zdůvodňuje i tím, že nedlouho předtím v opilosti upadl na nábytek a zranil si hlavu, ze které mu tekla krev.

„A pak jsem asi ztratil těžiště, pokračovalo to i ve vazbě, neměl jsem vůbec rovnováhu. Vůbec nic si nepamatuji, nevzpomínám si, jak se vše seběhlo,“ tvrdil a na dotaz soudce, jestli o svých potížích řekl lékaři ve vazbě, jen poznamenal, že se tak nestalo.

Podotkl však, že nejméně dva měsíce ve vazbě se z toho, co se stalo, nemohl vzpamatovat. Podle jeho obhájce navíc tehdy při výsleších špatně artikuloval. „Teď už je to lepší. Ale pořád jsem na svůj čin nenašel odpověď,“ zakončil Bakalár výpověď.

Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám. Při hlavním líčení bude ještě vypovídat poškozený, svědci a znalci. Soud bude také zkoumat zdravotní stav obžalovaného ve vazbě.