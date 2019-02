Muže viní, že najel na bratrovu rodinu. Za naražený loket mu hrozí 12 let

12:33 , aktualizováno 12:33

Následky jsou sice banální, ale Pavel Krásný může řadu let strávit ve vězení. Je obžalovaný, že svým vozem najížděl na bratra a další lidi. I když incident skončil jen naraženým loktem, pohybuje se 42letý muž v trestní sazbě od pěti do dvanácti let.