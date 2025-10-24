Odsouzený si hned podal odvolání, státní zástupce si na případné odvolaní ponechal lhůtu.
Muži přitěžovalo to, že se v minulosti dopustil podobného činu, napadený muž tehdy utrpěl lehčí popáleniny. Navíc je obžalovaný v současnosti souzen i v jiném případu za vydírání. Státní zástupce Vít Legerský tak pro něj navrhl výjimečný trest, 27 a půl roku vězení. „Podobného činu se už obžalovaný dopustil, má nulovou sebereflexi a jeho náprava je tak velmi problematická,“ vysvětlil státní zástupce.
Muž byl souzen pokus o vraždu, za což mu hrozilo 15 až 20 let, nebo výjimečný trest od 20 do 30 let.
Anderka se nedoznal, naopak tvrdil, že ženu sice benzinem polil, ale rozhodně nezapálil, protože byl zrovna na odchodu. „Možná si to udělala sama, když si zapalovala cigaretu, možná jí někdo pomohl, ale to bych spekuloval,“ tvrdil.
Na tvrzení, že ženu polil benzinem, ale nezapálil, stavěl i jeho obhájce, který poukázal na nevěrohodnost svědků. Lidé přítomni činu byli totiž všichni silně opilí. „Vždyť i poškozená žena měla 2,4 promile,“ konstatoval obhájce. „Žádám o zproštění obžalovaného v celém rozsahu, protože se zcela neprokázalo, kdo a jakým způsobem ženu zapálil,“ řekl.
V pátek projednávaný incident z Frýdku –Místku se odehrál v sobotu 10. srpna před 20. hodinou.
Opilý Anderka podle žaloby předhodil několik králíků americkému stafordovi, kterého přivedl jeho známý. Když se jednapadesátiletá hostitelova družka snažila Anderku zastavit, šel do kůlny, kde našel kanystr s benzinem, kterým polil králíkárnu a poté i dotyčnou ženu. Králíkárnu pak zapálil.
Doživotní následky
Následně podle obžaloby v zahradním altánu přisedl k ženě a přiložil plamen ze zapalovače do její blízkosti. „Oděv byl však nasáklý benzinem, čímž inicioval vznícení benzinových par, a plameny okamžitě zachvátily oděv i povrch těla poškozené,“ konstatuje žaloba.
Vypadala strašně, možná si to udělala sama, řekl muž souzený za zapálení ženy
Přivolaní záchranáři zjistili, že žena na více než polovině těla utrpěla popáleniny třetího stupně, tedy ty nejzávažnější. Většina z nich byla v horní části těla „Pacientka byla v přímém ohrožení života. Musela být uvedena do umělého spánku, posádky zajistily její dýchací cesty intubací a převedly na přístrojem řízené dýchání,“ popsal tehdy mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Žena dosud trpí fyzickými i psychickými následky útoku, některé z nich budou podle odborníků doživotní.
Anderka má základní vzdělání a v minulosti pracoval jako kuchař a číšník. U soudu přiznal, že víkendově pije alkohol a kouří marihuanu.