Miminko umíralo hlady. Kvůli manželce, já byl u milenky, žádal otec o nový soud

Podle původního rozsudku z roku 2020 se však muž z Karviné společně se svou manželkou nestarali v listopadu 2017 ještě ani ne o měsíčního syna, což málem vedlo k jeho smrti. „Kdyby nepřišla sociální pracovnice, tak by zemřelo,“ podotkla soudkyně.

Když úřednice z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) dorazila do bytu zkontrolovat dva chlapce, zhrozila se a přivolala záchranku. Ani ne měsíční chlapec byl v šokovém stavu, zcela dehydratovaný a podvyživený, selhávaly mu už ledviny a částečně i dýchání, byl apatický. Souhrnně zhodnoceno: byl v kritickém stavu blízko smrti.

Po prvotní pomoci v karvinské nemocnici dítě okamžitě putovalo na ARO ostravské fakultní nemocnice. Podařilo se ho zachránit a nakonec skončilo v pěstounské péči.

„Po sedmi dnech jsem se vrátil od milenky“

Jeho otec a matka byli shodně odsouzeni k 16 letům vězení za pokus vraždy. Rozsudek potvrdil i Vrchní a Nejvyšší soud.

Muž, který si svůj trest odpykává ve věznici ve Valdicích, se nyní pokusil o zvrácení rozsudku v podobě obnovy soudního řízení. Už loni se mu to nepovedlo, což nezměnila ani jeho stížnost Vrchnímu soudu.

Proto to zkoušel nyní podruhé. „V den, kdy se to stalo, jsem přijel do našeho bytu v Karviné po sedmi dnech u milenky. Byli jsme totiž s manželkou v rozvodovém řízení. Starší syn si hrál, malý spal. Manželka byla nějaká nemocná, prý měla teploty, ale sanitku nechtěla. Když jsem se jí několikrát ptal, kdy kluci naposledy jedli, tak neodpověděla,“ líčil senátu Krajského soudu.

Prý když už chystal jídlo a mléko hochům, tak z okna viděl, jak přichází pracovnice OSPOD. Tu následně pustil dovnitř. „Pak mne zavolala, ať malého svleču. To jsem odmítl, protože od osmnácti mám nepohyblivou pravou ruku. Tak to udělala ona. Kluk byl pokakaný, pomočený a hodně opruzený. Prohlásila, že nám ho nemůže nechat a zavolala záchranku,“ vypověděl odsouzený muž.

Dopis s důkazem už nenašel

Když prý z bytu před týdnem odcházel, tak chlapec byl zcela v pořádku. „Manželka mi nyní napsala dopis, ve kterém se přiznává, že klukům nedala dva dny najít a napít. Já jsem spíše poškozený, protože tím vším chtěla potrestat mně,“ tvrdil soudu. Dopis však soudu nepředložil. „Už jsem ho nenašel, mám od ní snad sto padesát dopisů,“ vysvětloval muž, který byl podle vlastního vyjádření už asi pětkrát soudně trestán.

Nově také předestřel, že jeho manželka údajně musela brát pervitin, což prý pochopil až ve vězení, kde má drogově závislé denně na očích. A také že syn není jeho. „Rok jsme tehdy neměli sex, takže to je jasné.“

Soud však jeho návrh na obnovu řízení zamítl. Soudkyně odsouzenému vysvětlila, že pro obnovu jsou nutné nové skutečnosti nebo důkazy. Většina jeho námitek už přitom u soudů zazněla dříve.

Soud: Nepochopil, za co byl odsouzen

„Pokud si je odsouzený jistý tím, že není otcem dítěte, mohl si už dávno požádat o prokázání otcovství,“ uvedla soudkyně.

Zdůraznila, že odsouzený nejspíše ani nepochopil, za co byl odsouzen. Do domácnosti docházel, proto se měl o stav děti, kterých byl právoplatným otcem, zajímat. „Vyživovací povinnost má k deseti dětem, ani o jedno se nestaral,“ konstatovala soudkyně.

Státní zástupkyně už dříve připomněla, že právě tomuto muži dvakrát telefonovala zdravotní sestra od dětské lékařsky a dožadovala se kontroly dítěte, na což dotyčný nijak nereagoval.

Na rozhodnutí soudu muž zareagoval stížností, případem se tak bude opět zabývat Vrchní soud.