Soud projednává smrt muže na ubytovně v Karviné, někdo ho brutálně zbil

Klíčovou postavou případu je čtyřicetiletá žena, která pravidelně užívala pervitin i marihuanu a sblížila se s jinou narkomankou. „Jenže když si něco dala, tak byla agresivní a měla hrozné stavy. Tak jsem se od ní odstěhovala k jinému známému,“ líčila žena při policejním výslechu.

Nyní u soudu vypovídat odmítla, protože si už dříve kvůli zcela rozdílnému líčení případů vysloužila obvinění z křivé výpovědi.

Jenže její tehdejší přítel, nyní obžalovaný jednapadesátiletý Petr L., ji prý bil, vyhrožoval a chodil domů opilý. Proto se přestěhovala k 51letému poškozenému na ubytovnu v ulici U svobodáren v městské části Nové Město, který jí údajně chtěl pomoci. Kvůli ní si dokonce vzal dvě půjčky, navíc musel strpět i to, že si žena vodila do bytu muže, mezi jinými i svého bývalého Petra L.

„Před mladými a důchodci dělala striptýz“

„Ano, do toho bytu jsem chodil hodně, chodili jsme tam i na televizi, protože on (poškozený) jako jediný ještě měl elektřinu,“ vypověděl obžalovaný. Připustil, že od ženy odháněl jiné muže, ale prý jen proto, že to většinou byli narkomani. „Všechno to byly fetky a ona před mladými a důchodci dělala striptýz,“ tvrdil obžalovaný.

Situace se minulý rok vyostřila poté, co se poškozenému přestalo líbit, že si žena k němu vodí muže. „Vynadal mi, ať mi platí život ten, komu jsem to zrovna kouřila,“ líčila policistům žena, která prý byla v dětství znásilněna a pak skončila v psychiatrické léčebně. Nyní už je opět v ženské věznici.

Právě ona však prvně popsala, že viděla, jak obžalovaný fyzicky napadl jejího bytného, pěstí ho srazil k zemi a do bezvládného muže ještě kopal. „Nakonec mu z kapsy vzal osm stovek a mobil,“ tvrdila žena, jenže svou výpověď po měsíci změnila.

„Mám výčitky svědomí a nyní ve vazbě nejsem pod vlivem drog. Nechci, aby byl někdo odsouzen za něco, co neudělal,“ vysvětila fakt, že už přestala tvrdit, že potyčku viděla.

Muž ležel v posteli mrtvý

Skutečností ale zůstává, že poškozeného někdo brutálně napadl. „Po pádu hlavou na podlahu došlo ke krvácení do mozku s jeho následným otokem,“ sdělil státní zástupce Dušan Šimaliak.

Zraněný muž si poté několik dnů stěžoval na bolesti hlavy a měl viditelný otok oka. Lékaře však nevyhledal a nakonec zemřel. „Našli jsme ho v posteli bezvládného. Když jsem do něj nohou kopl, jestli žije, tak z něj spadla peřina a měl úplně modré prsty na nohou,“ líčil obžalovaný.

Termín rozsudku zatím není znám, před soudem budou mluvit další svědci a také znalci.