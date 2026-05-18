Soud s lobbistou Dědicem začíná nanovo. Předseda senátu přečte tři tisíce stran spisu

  12:38
Po deseti letech opět od nuly. Krajský soud v Ostravě se začal opětovně zabývat případem lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Jednání jsou naplánovaná až do listopadu.
Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (13. února 2017).

Ostravský soud začal případ projednávat v roce 2016 a o pět let později Dědice poslal do vězení na osm let a nadto mu zabavil majetek. Jenže loni v prosinci Vrchní soud v Olomouci rozsudek zrušil a nařídil nové jednání.

Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci se zakázkami, údajně mohlo jít o legální lobbing.

Dědic dnes ke krajskému soudu nepřišel. Stejně jako všech sedm dalších obžalovaných požádal soud o jednání v nepřítomnosti. Hlavní líčení je podle předsedy senátu Igora Krajdla nařízeno až do listopadu. Každý měsíc mu senát věnuje jeden týden. Dokazování v podobě výslechu všech svědků se ale opakovat nemusí.

„Obžalovaní požádali o konání hlavního líčení bez jejich účasti. Zároveň souhlasili i s tím, že se budou důkazy jen číst,“ uvedl Krajdl. „Jsme v situaci, kdy budeme vše opakovat,“ zdůraznil.

Jako první dnes přečetl výpověď samotného Dědice. „Naprosto se distancuji od všech obvinění,“ prohlásil před deseti lety na úvod svého dlouhého vyjádření s tím, že trestní stíhání označil za nezákonné.

Celkem soudce Krajdl očekává, že do podzimu bude muset přečíst tři tisíce stran spisového materiálu.

Podle obžaloby manipuloval ostravský lobbista s některými ostravskými veřejnými zakázkami a za úplatky je pomáhal firmám získat. Podle rozsudku krajského soudu Dědic využíval kontakty s vysoce postavenými politiky moravskoslezské ČSSD.

Podle původního Krajdlova rozsudku získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách.

Soud v říjnu 2021 společně s Dědicem odsoudil dalších pět lidí souzených ve stejném procesu. Uložil jim jeden nepodmíněný a čtyři podmíněné tresty. Dva další lidi obžaloby zprostil. Všech osm původně obžalovaných je nyní souzeno znovu.

Úplatky a ovlivňování, nebo jen lobbing?

Několik měsíců po nepravomocném odsouzení Dědic čelil další obžalobě, tentokrát se údajně se svým bratrem dopustil legalizace výnosů z trestné činnosti a pokusu maření spravedlnosti. Podle obžaloby se pokusili z dosahu policie dostat devět milionů korun, které Dědic údajně vydělal právě korupčním jednáním v první kauze. Soudní řízení stále neskončilo, čeká se na výsledek řízení v hlavní kauze.

Pochybnosti měl odvolací soud především v otázce, zda skutečně byly veřejné zakázky ovlivněny, jakým způsobem se tak stalo, kdo tak učinil a případně za jakou protihodnotu.

„Ze žádného přímého důkazu, jako jsou výpovědi obžalovaných, svědků či například zajištěné komunikace mezi zainteresovanými osobami, dosud nevyplynulo, že by kterákoliv veřejná zakázka byla ovlivněna způsobem, jak tvrdí obžaloba; krajský soud ve svém rozhodnutí dovozoval vinu obžalovaných zejména z nepřímých důkazů,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Podle soudu také dosavadní znalecké posudky pořízené k některým veřejným zakázkám jednoznačně nevyloučily objektivní parametry výběrových řízení.

„Krajský soud se v návaznosti na výše uvedené též nevypořádal s otázkou postavení obžalovaného Dědice coby lobbisty, respektive zda takovouto činnost skutečně vykonával, jakým způsobem a zda daný výsledek byl legálního, či nelegálního charakteru,“ uvedl olomoucký soud.

