Mluvili jsme a ona se bodla zase, líčí souzený za útok nožem na těhotnou družku

Leško má sedm záznamů v trestním rejstříku, například výtržnictví nebo loupež. Dvakrát byl také ve vězení, odkud naposledy vyšel v listopadu 2021. S o šest let mladší přítelkyní žil v bytě u své matky v ostravské městské části Přívoz.

Osudného 20. července se spolu pohádali, což vyústilo v údajnou Leškovu agresi. „Pod vlivem žárlivosti a agresivního rozpoložení podpořeným užitým pervitinem a alkoholem zaútočil na svou družku nejprve pěstmi, poté kopy do žeber a nakonec kuchyňským nožem dvakrát zasáhl levou stranu hrudníku,“ uvedl státní zástupce.

Bodné rány naštěstí nebyly hluboké, takže napadená přežila, v nemocnici strávila tři dny a poté se ještě několik týdnů léčila doma.

Leško záhy po činu vyskočil z okna ve čtvrtém poschodí, při dopadu se těžce zranil, v nemocnici strávil několik měsíců a teprve nedávno opustil rehabilitační ústav v Hrabyni na Opavsku. Chodí o berlích a do jednací síně ho příbuzní přivezli na invalidním vozíku.

Státní zástupce za těžké ublížení na zdraví navrhl obžalovanému desetileté vězení. Dohodu však Leško odmítl. „Chci se hájit, protože to tak vůbec nebylo,“ konstatoval a začal popisovat, jak se vše stalo podle jeho vzpomínek.

Připustil, že se s družkou pohádali. „Přiznal jsem jí, že jsem byl nevěrný,“ odhalil příčinu sporu. Pak podle něj začala žena řádit a sama si ubližovat. „Když vyhrožovala, že se bodne a bude to na mně, tak jsem si myslel, že si vymýšlí. Navíc jí netekla krev. Dal jsem jí facku, aby neblbnula, a pak jsme si normálně povídali. Najednou po asi dvou hodinách se bodla zase, to už jí krev tekla,“ líčil svou verzi.

Okamžitě se prý družce snažil pomoci. „Běžel jsme pro ručník, namočil ho a snažil se zastavit krvácení. Pak najednou jakoby začala omdlívat, byla to herečka,“ pokračoval.

„Byl jsem v šoku. Tak jsem vyskočil.“

Pak prý dostal obrovský šok. „Uvědomil jsem si, že za to budou vinit mě, a po zkušenostech z minulosti mi bylo jasné, že za tohle bych měl vysoký trest. Zpanikařil jsem a v šoku vyskočil z okna,“ zakončil vyprávění.

Za důkaz své nevinny má i to, že když pak ležel v nemocnici, družka ho údajně pravidelně a často navštěvovala. „Kdybych jí udělal, co se tady říká, tak by za mnou nechodila,“ poukázal s tím, že navíc dítě, které považuje za své, má v pečovatelské péči jeho matka, protože družka se vrátila k původnímu příteli a nyní se nachází na neznámém místě ve Velké Británii. „Jako otec nikde uváděný nejsem, ale chci test na otcovství. Už ani nepiju a neberu drogy,“ prohlásil.

Soud bude číst výpovědi příbuzných, obhajoba žádá osobní výslech znalce a napadené ženy. O jejím pobytu však soud zatím nemá žádné zprávy. Termín vyhlášení rozsudku ještě není znám.