Za pobodání partnerky na balkoně dostal muž jedenáct let

Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné odvolání. Koleňákovi hrozilo deset až osmnáct let.

Proč soudní senát udělil jedenáctiletý trest, není známo, soud totiž o trestu informoval až po jeho vyhlášení, média proto nebyla zdůvodnění rozsudku přítomna.

Brutální útok se odehrál loni 3. října na balkoně přízemního bytu. Koleňák i jeho přítelkyně byli hodně opilí. Když prý ženě odmítl dát peníze s tím, že už žádné nemá, tak mu řekla, že od něj odejde k mamince. „Vycucala mě a odkopla. Pak jsem měl před očima už jen mlhu,“ vysvětloval Koleňák, že jsi na svůj čin nepamatuje.

Jak uvedl státní zástupce Vít Legerský v obžalobě, muž vzal kuchyňský nůž s deseticentimetrovou čepelí a začal do ženy bodat. Zasáhl hlavně hrudník a jen díky záchranářům a lékařům žena přežila. Muž vyhrožoval také policistům a bodal i do sebe s tím, že se chce zabít. Nakonec i on skončil na operačním stole. Po ukončení léčby putoval do vazby.

Obžalovaný: Je to pro mě osobní neštěstí

Koleňákovi předloni zemřela manželka. Několik měsíců vydržel sám, pak si však namluvil mladší přítelkyni. Když jí navrhl, aby se k němu přestěhovala, souhlasila. „První dva měsíce byly bez větších problémů, ale pak to bylo špatné. Pila jak duha a kouřila jak fabrika. Myslím, že ani nikde nepracovala,“ řekl Koleňák.

Napadená žena naopak uváděla, že na ni nepřiměřeně žárlil a dokonce ji fyzicky napadal.

Pokud se Koleňák nebo státní zástupce odvolají, tak se případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. „Je mi jasné, že nějaký trest musím dostat. Je to pro mě osobní neštěstí. Hluboce toho lituji,“ uvedl Koleňák v pondělí při zahájení soudního jednání.