Za vraždu kvůli pervitinu dostal senior 14 let vězení, oběť střelil do hlavy

Rozsudek zatím není pravomocný, odsouzený i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Obžalovanému hrozilo vězení od dvanácti do dvaceti let, obhájkyně žádala trest na spodní hranici. Státní zástupce nejprve navrhoval šestnáct let, po Husarově doznání slevil na nejméně čtrnáct let.

„Soud nakonec rozhodl o udělení trestu čtrnácti let ve věznici se zvýšenou ostrahou,“ uvedl mluvčí ostravského krajského soudu Igor Krajdl. Rodičům, některým sourozencům a družce poškozeného má Husar zaplatit každému po 800 tisících korunách, bratrovi zavražděného 600 tisíc.

V Husarově domku v malé odlehlé beskydské obci Hrčava na trojmezí České republiky, Slovenska a Polska se vyráběl pervitin. Jenže minulý rok v červenci nebyl Husar spokojený s výkonem muže, který drogu vařil. Dožadoval se dokončení várky a muže ve varně zamkl.

Příbuzní se dožadovali vyššího trestu

Když pak venku hlídkoval se zbraní v ruce, přijelo na místo audi se slovenskou značkou. Husar se dohadoval s řidičem a spolujezdkyní, kteří žádali propuštění zamčeného muže, dokonce vyhrožovali přivoláním policie a prozrazením, co se v domku provozuje.

„Obžalovaný nakonec na automobil čtyřikrát vystřelil, přičemž jedna střela zasáhla 43letého řidiče otevřeným okýnkem do týlní části hlavy a poranila i mozek,“ popsal státní zástupce Vít Legerský. Těžce zraněný muž nakonec po třinácti dnech zemřel.

Husar opakovaně odmítl vypovídat, vinu však přiznal. „Mrzí mě, co jsem udělal, protože už vím, kolik bolesti jsem způsobil mým i jeho nejbližším. Přiznávám vinu,“ prohlásil.

Líčení provázely protesty příbuzných, soudkyně dokonce musela při zahájení jednání nechat vyvést matku obžalovaného, která nesouhlasila s navrhovanými tresty. „Syna mi už nikdo nevrátí. Kdyby to udělal cigán, tak dostane do doživotí,“ tvrdila.