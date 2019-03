Ženu viní z bodnutí partnera do zad, předchozímu vrazila nůž do krku

Obžalovaná si tvář kryla papíry, většinu jednání plakala a třásla se. Za mřížemi může strávit pět až dvanáct let.

„Opilá a při vzájemném napadání muži bodla nůž s délkou čepele 13 centimetrů a zubatým ostřím do zad. Rána směřovala k žebrům, naštěstí však nezasáhla žádný životně důležitý orgán,“ popsal státní zástupce, co se stalo na Silvestra 2018 v bytě v havířovské městské části Šumbark.

Žena s napadeným mužem spolu stále žijí. „Jsme spolu devět let, milujeme se a plánujeme dítě. Nemělo se to stát a moc mě to mrzí. Nechci do vězení, to bych psychicky nezvládla,“ uvedla s pláčem žena soudu, ale dále vypovídat odmítla.

Soudkyně proto četla její prvotní výpověď na policii. Tam popisovala, že v osudný den ještě upekla kachnu a chystala chlebíčky. Současně však oba hodně pili alkohol - zkonzumovali dvě lahve sektu, k tomu lahev dezertního vína a dále popíjeli vodku.

Prostě se stala chyba, řekl napadený muž

„Okolo dvaadvacáté hodiny začala atmosféra doma houstnout, hádali jsme se a vzájemně napadali. Dali jsme si i facky. Ocitli jsme se v kuchyni, kde na lince ležel nůž. Nevím, co to do mě vjelo, a najednou měl nůž v zádech. Nechtěla jsem bodnout,“ popisovala žena. Uváděla, že s partnerem žili spokojeně, jen občas se pohádali kvůli malichernostem.

Po bodnutí podle ní muž odmítal zavolat záchranku. Rána mu sice krvácela, ale bolesti neměl. Žena mu zranění vydezinfikovala, ještě si prý dali půlnoční přípitek a pak šli spát.

Jenže ráno muže zranění hodně bolelo a zavolal si proto lékaře. Policii pak tvrdil, že se stal obětí loupežného přepadení. Zkušení kriminalisté však brzy odhalili pravou příčinu.

„Jednala jsem ve vzteku, jinak se milujeme,“ zopakovala útočnice.

Napadený se také nechtěl k případu vyjadřovat. Jen poznamenal, že nyní mají harmonické soužití. „Nehádáme se, družka už alkohol nepije. Prostě se stala chyba,“ konstatoval.

Když se žena opije, bývá hodně agresivní

U ženy však nejde o ojedinělý incident. Jak vyšlo u soudu najevo, za shodný trestný čin byla odsouzena už v roce 2011. Rok před tím totiž opilá bodla v hádce nožem do krku předchozího partnera. I on ránu přežil a žena tehdy dostala tříletou podmínku a následný stejně dlouhý zákaz požívání alkoholu, který podle úřadů dodržela.

Ještě dříve, v roce 2007, dostala také roční podmínku za padělání peněz a její chování několikrát řešil i havířovský magistrát. Pokuty jí udělil například za fyzické napadání sousedky nebo na za útoky na okolo procházející lidi na havířovském Náměstí Republiky.

„Ale ve vězení jsme nikdy nebyla,“ upozornila žena v soudní síni.

Líčení bylo odročeno na květen, kdy budou vyslechnuti znalci a možná už také padne rozsudek.