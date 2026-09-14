Hlavou gangu byl podle státního zástupce jednačtyřicetiletý Lukáš Pomkla, který vše organizoval a činil tak dokonce, i když byl ve vazební věznici. Pomkla dostal 13 let vězení, k tomu ale přibudou další tři roky přeměněné z podmínky za daňové delikty, protože muž kšeftoval s drogami ve zkušební době.
Jeho o čtrnáct let mladší manželka Vanesa Pomklová zajišťovala takzvané dodavatelsko-odběratelské vztahy, například překládku červeného fosforu na benzinových pumpách ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Rožnově pod Radhoštěm, v Bystřici pod Hostýnem a jinde. Žena dostala devět let vězení, navíc soud rozhodl o zabavení takřka 700 tisíc korun jako výnosu z trestné činnosti. Bankovky našla policie při domovní prohlídce v prádelníku.
Její otec Petr Krba má jít do vězení na čtyři a půl roku. Dvaasedmdesátiletý senior se snažil pomoci své dceři a některé zásilky přepravoval a také u sebe uchovával.
Muž se dožadoval propuštění z patnáctiměsíční vazby s poukazem i na své psy. „Ty obec umístila v psím útulku, takže je o ně dobře postaráno. Víme, že to je sice drahé, ale není to tak, že by byli uvázáni někde u stromu,“ reagoval soudce.
Pravomocným se trest stal jen u Pomklové, která se vzdala odvolání, když předtím v jednací síni plakala. Ostatní si ponechali lhůtu pro případné odvolání.
Do bandy patří ještě padesátiletý Ukrajinec Vasyl Tsuper, který podle spisu zajišťoval dodávky. Na rozdíl od ostatních ale odmítl přiznání viny a tvrdí, že je nevinen. Proto byl vyčleněn do samostatného projednávání.
Žalobce pro něj navrhuje devět let vězení a dlouhodobé vyhoštění. Navíc u posledních zásilek se už obžalovaný obával prozrazení, proto místo fosforu dodal důkladně zabalený cement. Přišlo se na to až u polského odběratele.
V jednací síni padly při závěrečných řečích pozoruhodné argumenty. „Pan obžalovaný je dobrosrdečný a citlivý člověk,“ prohlásil například obhájce na adresu svého mandanta Pomkly.
Krbův obhájce zase poukázal na jeho věk. „Má přes sedmdesát let, takže víceletý trest je prakticky doživotím,“ prohlásil. Na to soudce reagoval, že sice seniorský věk berou na vědomí, ale nelze kvůli tomu vyhovět žádosti o propuštění z vazby nebo vynést podmínečný trest.