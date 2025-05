Státní zástupkyně Marie Dolinková označila případ v takovém rozsahu za první v regionu a jeden z největších v celostátním měřítku. „Závažnost jednání obžalovaných spatřuji zejména v tom, že byla narušena důvěra veřejnosti v dobročinnost a charitu. Oba se přiživovali na této projevené dobré vůli mnoha lidí,“ upozornila Dolinková.

Podle soudkyně Natálie Tognerové bylo chování obžalovaných velmi cynické. „Zneužili štědrost lidí tím nejhorším způsobem, a to útokem na city a emoce přes příběhy onkologicky nemocných dětí,“ konstatovala.

Čtyřiatřicetiletého Michala Drcmana a o pět let mladšího Dominika Šeráka zadržela minulý rok na jaře policejní zásahová jednotka při speciální akci nazvané Rakovina. Zadržení nejprve zapírali, ale postupně se začali přiznávat a nyní už spolupracovali a prohlásili svou vinu.

Drcman však říká, že původní záměr opravdu byl charitní a dětem chtěli pomoci, Šerák pak poukazoval na to, že jako vedoucí call center v Opavě a v Ostravě se první měsíce domníval, že se opravdu zapojil do dobročinnosti. „Když jsem zjistil, že tomu tak není, už jsem byl do toho tak namočený, že nešlo z toho ven,“ tvrdil.

Jenže žalobkyně upozornila, že nebýt policejního zásahu, muži měli připraveny další sbírky ke zneužití.

Drcman zůstával ve vazbě, Šerák už byl na svobodě. Oba se káli a slibovali, že se ze všech sil budou snažit nahradit škodu.

Jejich systém byl vysoce organizovaný. Založili call centra, která vybavili počítači a najali tam přes dvacet operátorek, jenž o falešnosti jejich počínání neměly tušení. Pracovnice pak přes speciální software hromadného volání telefonovali na náhodně zvolená čísla.

Pokud se na druhé straně někdo ozval, nabízely pomoc nemocným a opuštěným dětem ve sbírkách například Dopřej léčbu, Stromky štěstí a Anděl naděje.

Jsme nemajetní, tvrdí obžalovaní

Příběhy byly pravé, muži jen změnili jména a fotografie dětí. Oslovení měli poslat 1299 korun a později až dva tisíce korun, a to na dobírku za symbolický dárek v podobě dřevěných srdíček nebo andělíčků.

Získaných takřka osm milionů za asi rok a čtvrt provozu call center použili na fungování podvodu a pro vlastní potřebu. A to ještě zaslané dárky za slíbené asi čtyři miliony zůstaly od lidí nevyzvednuty.

Muži nyní tvrdí, že jsou nemajetní, a pokud něco využívají, patří to příbuzným nebo známým. Drcman dokonce označil zabavených 99 tisíc korun a 200 euro za „drobné z dceřiny pokladničky“. To státní zástupkyně označila za jednoznačně účelové tvrzení. Stejný postoj měl i soud a rozhodl o propadnutí peněz. „Verzi obžalovaného jsme neuvěřili,“ vysvětlila soudkyně.