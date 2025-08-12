Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Josef Gabzdyl
  12:56
Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání na Novojičínsku, když se v havarované cessně našly tašky s asi sedmdesáti kilogramy marihuany. Muž však odmítá, že by věděl, co zavazadla od zákazníka ve skutečnosti obsahovala.

KRIMI

Obžalovanému osmačtyřicetiletému Vladimírovi Budiakovi hrozí za nezákonnou distribuci drog osm až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně navrhuje trest minimálně osm let, současně žádá i nejméně osmiletý zákaz pilotování jednomotorových letounů.

Podle obžaloby Budiak loni v srpnu přeletěl ze slovenské Nitry do Španělska, kde naložil několik sportovních tašek se zhruba sedmdesáti kilogramy marihuany. Vrátil se zpět do Nitry a poté zamířil na letiště Borsk v severním Polsku.

Zásah hasičů u havarované cessny v Bartošovicích na Novojičínsku. Uvnitř stroje se našly tašky s asi sedmdesáti kilogramy marihuany. (9. srpna 2025)
Obžalovaný Vladimír Budiak je od loňského srpna ve vazbě. Od nehody cessny stále trpí zdravotními potížemi, například musí nosit korzet. (12. srpna 2025)
Zásah hasičů u havarované cessny v Bartošovicích na Novojičínsku. Uvnitř stroje se našly tašky s asi sedmdesáti kilogramy marihuany. (9. srpna 2025)
Zásah hasičů u havarované cessny v Bartošovicích na Novojičínsku. Uvnitř stroje se našly tašky s asi sedmdesáti kilogramy marihuany. (9. srpna 2025)
Zásah hasičů u havarované cessny v Bartošovicích na Novojičínsku. Uvnitř stroje se našly tašky s asi sedmdesáti kilogramy marihuany. (9. srpna 2025)
Jenže při přeletu nad Novojičínskem v pátek 9. srpna 2024 po osmé hodině začal mít jeho letoun technické problémy. „Došlo k rozpadu pístu druhého válce a proražení bloku motoru. Při pokusu o nouzové přistání havaroval v prostoru obce Bartošovice,“ uvedla státní zástupkyně.

Policisté brzy zjistili, že se v útrobách letadla nachází kontraband. „S ohledem na obžalovanému známé okolnosti uložení, zvolený způsob přepravy, množství i způsob balení i charakteristický zápach byl minimálně srozuměn s tím, že přepravuje sušenou drogu,“ konstatovala žalobkyně.

Při odběru v Polsku a prodeji na tamním trhu by pašovaná droga podle spisu vynesla 11 až 18 milionů korun.

Obžalovaný odmítl jakékoliv přiznání viny nebo dokonce dohodu o vině a trestu. Odmítá, že by tušil, co tašky obsahovaly.

Pilotní průkaz má od roku 2019 a s cessnou létal na různé zakázky. Ve Španělsku se prý seznámil s mužem, přičemž uvedl jen jméno, příjmení si údajně nezapamatoval přesně.

Ten ho požádal, zda by ho nemohl přepravit na Slovensko a pak do Polska. „V dohodnutý den jsem dělal předletovou přípravu a on už naložil zavazadla do letadla, když mi řekl, že měl telefon a musí ve Španělsku ještě zůstat, tak jestli bych mu nepřevezl alespoň osobní věci. Neměl jsem důvod ho z něčeho podezírat, nebo zásilku otevírat,“ hájil se Slovák, který je už rok ve vazbě.

Obhájce kritizoval průběh vyšetřování

Budiak poukazoval i na to, že cessnu i s taškami nechal několikrát na ploše několika letišť. „To bych přeci neudělal, kdyby tam byly drogy. Když jsem havaroval, měl jsem asi půl hodiny na to, abych zapalovačem zapálil vytékající benzin a letadlo. Ale já jsem zavolal na linku 112, vzal si z letadla vestu i doklady a odešel,“ líčil muž, který má od havárie stále zdravotní obtíže, například musí nosit korzet.

Zdůraznil, že je dosud bezúhonný, na sáčcích se nenašly jeho otisky ani genetické stopy. „A vzhledem k několikerému důkladnému zabalení do sáčků a dalšímu překrytí nelze ani hovořit o tom, že by mohl cítit nějaký zápach,“ upozornil jeho obhájce.

Ten si také stěžoval na vyšetřování případu. Například kritizoval, že dosud nezískal všechny fotografie z místa havárie v požadované kvalitě a s podrobnostmi. „Není tak jasné, kdo a kdy je pořídil, ani kde přesně tašky kdy ležely,“ zdůraznil.

Vyšetřování má podle něj mnoho vad. „Ve spisu je řada nedostatků, řízení nemělo být skončeno,“ konstatoval obhájce s tím, že není ani jasné, zda bylo k vytažení tašek z letadla i k jejich otevření povolení, a také to, zda policisté mohli jeho klienta v nemocnici hlídat, například mu odebrali mobilní telefon. „Svému právnímu zástupci a partnerce jsem mohl zavolat až další den po nehodě,“ podotkl k tomu Budiak.

Soudní líčení pokračuje, termín rozsudku zatím není znám.

Cessna s nákladem marihuany vyletěla ze slovenské Nitry (modrá značka) na polské letiště v Borsku (černá značka). Stroj však havaroval v Bartošovicích na Novojičínsku (červená značka).

Cessna s nákladem marihuany vyletěla ze slovenské Nitry (modrá značka) na polské letiště v Borsku (černá značka). Stroj však havaroval v Bartošovicích na Novojičínsku (červená značka).

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Součástí stáda v ostravské zoo je i malá zebra. Samečkovi ještě není ani týden

Čerstvě narozené mládě vzácné zebry Grévyho mohou vidět návštěvníci, kteří zavítají do ostravské zoologické zahrady. Malý sameček přišel na svět v pondělí 4. srpna.

10. srpna 2025  6:55

