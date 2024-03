Nechal ho vykrvácet, řekl soud. Za ubodání bezdomovce dostal muž dvanáct let

Odsouzený i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání, rozsudek proto zatím není pravomocný.

Samotný Slivka má domov, pracuje a v zaměstnaní je hodnocený velmi dobře. Jenže se zakoukal do mladé ženy – bezdomovkyně. Spřádali prý životní plány, snad i společné bydlení. Společně docházeli do altánu v Bělském lese na okraji Ostravy, kde se scházeli tamní bezdomovci a popíjeli alkohol.

Osudného dne, v pondělí 22. srpna 2022, opět přišel Slivka se slečnou Michaelou do altánu. Pila se vodka, Slivka nakonec dal přítelkyni peníze, aby došla koupit cigarety. Jenže ta se už nevrátila, což přítomné silně opilé bezdomovce pobavilo a údajně si Slivku začali dobírat. Podle spisu pár kritických poznámek směřovalo i k nepřítomné dívce.

Nůž, se kterým Slivka ubodal bezdomovce. (26. března 2024)

A to si Slivka nechtěl nechat líbit. Jak uvádí obžaloba, po hádce vytáhl zavírací nůž s takřka deseticentimetrovou čepelí a do jednoho z bezdomovců začal bodat. Nůž zajel sedmkrát do horní poloviny těla oběti, jednou se ostří zastavilo v kabátě.

„U napadeného došlo k masivnímu krvácení a jelikož mu útočník nijak nepomohl, ani nepřivolal sanitku, muž vykrvácel a na místě zemřel,“ podotkl státní zástupce. Útočník odešel domů, policisté ho však další den vypátrali a zadrželi.

Jeho popis toho, co se stalo, byl však odlišný. „Sám jsem byl napaden. Bezdomovec mě začal bít pěstmi, srazil k zemi, kopal do mě, našlapoval mi na hlavu. Když se mi podařilo postavit, tak vzal nůž a oháněl se. Pak už si nic nepamatuji,“ popisoval, že vlastně jednal v nutné sebeobraně a tedy by neměl být trestán.

Soud nutné obraně neuvěřil

Soud mu však neuvěřil. „S touto verzí přišel až půl roku po činu, navíc den po údajném tak brutálním útoku měl jen dvě oděrky na hlavě a rozbité koleno. Kdyby se vše stalo, jak říká, byla by zranění mnohem rozsáhlejší a závažnější,“ vysvětlil soudce. Mrtvý muž také například držel v pravé ruce zapalovač, ale Slivka uváděl, že ho bil oběma pěstmi.

Soudce poznamenal, že hlavní roli hrál alkohol, ostatně napadený muž měl 2,7 promile. „Jednání všech alkohol silně ovlivnil. Jinak by se to nejspíše nestalo,“ konstatoval soudce.

Dosud bezúhonný Slivka se pohyboval v trestní sazbě deset až osmnáct let, státní zástupce navrhoval dvanáct let vězení. S tím nakonec soud souhlasil. K tomu za nemajetkovou újmu přiřkl matce zavražděného 750 tisíc korun a jeho bratrovi 400 tisíc korun.

Lesopark Bělský Les má rozlohu 160 hektarů a leží na okraji sídlištní zástavby v ostravském obvodu Jih. Lokalita patří mezi místa oblíbená pro odpočinek či sportování. Jenže také v některých jeho zákoutích opakovaně přebývají bezdomovci.