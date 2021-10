Ostravský lobbista Dědic dostal za manipulace zakázek osm let vězení

„Obžalovaný získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách,“ uvedl soudce Igor Krajdl.



K rozsudkům se dospělo po osmi letech od rozsáhlých domovních prohlídek u ostravských podnikatelů, manažerů a také komunálních politiků především z řad ČSSD, po více než sedmi letech od následujícího obvinění čtyř firem a osmi lidí v čele s podnikatelem a lobbistou Martinem Dědicem a po téměř pěti letech od zahájení hlavního líčení.



Hlavní obžalovaný Martin Dědic, který se vyhlášení rozsudku nezúčastnil, bude potrestán za ovlivnění šesti veřejných zakázek Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava, přijetí úplatků, krácení daní a praní peněz přes reklamní firmu. Dědic od začátku jakoukoli vinu odmítá a naopak podle něj si žalobce kauzu vykonstruoval a soudu nepředložil žádné přímé důkazy.

Státní zástupce: Vinu jsem prokázal

Státní zástupce Vít Koupil je však přesvědčený, že se vinu prokázat podařilo. V závěrečné řeči v červnu pět hodin popisoval, jak Martin Dědic díky spolupráci s exhejtmanem Miroslavem Novákem a dalšími členy ČSSD ovlivňoval veřejné zakázky v ostravském dopravním podniku i nemocnici a inkasoval úplatky prostřednictví firmy Business Advisor za údajné poradenství.



„Firma Business Advisor, kterou ovládal Martin Dědic, začala náhle růst až s nástupem Miroslava Nováka na pozici náměstka hejtmana. I když obžalovaní tvrdí, že jí platili za poradenství, mám za prokázané, že firma bez zaměstnanců byla jen skořápkou pro zastírání přijímání úplatků,“ řekl Koupil.

Připomněl, že firma určitý čas oficiálně zaměstnávala bývalého politika ČSSD Adama Rykalu a manželku exhejtmana Martinu Novákovou, které vyplatila téměř 600 tisíc korun. „Ale po jejich činnosti tam není ani stopa. Nedělali nic, jen dostávali kapesné,“ líčil Koupil.

I jednatel zmíněné firmy, senior Břetislav Pavelek, byl podle žalobce pouze Dědicem najatým bílým koněm, který žádné poradenství neposkytoval.

Podle obžaloby inkasovala firma Busines Advisor za svoji údajnou činnost desítky milionů korun, ale devadesát procent příjmů utratila za reklamu.

Přibyly žaloby za krácení daní

„Nakupovala až desetinásobně předražené reklamní služby u agentury Propag-Storm proto, že asi osmdesát procent částky se vracelo zpět v hotovosti nebo na účet Dědicovi,“ popsal Koupil, který k původní žalobě za ovlivňování zakázek, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti postupně přidal i dvě žaloby za krácení daní.

Podle žalobce patří za mříže většina z osmi obžalovaných lidí. Nejdelší trest navrhl Dědicovi.



„S ohledem na výši přijatých úplatků okolo třiceti milionů korun, navazující krácení daní a praní špinavých peněz prostřednictvím organizované zločinecké skupiny je nutné uložit trest v polovině trestní sazby, která se pohybuje v rozmezí od devíti do třinácti let a čtyř měsíců. Navrhuji trest odnětí svobody v délce jedenáct roků se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a dále propadnutí majetku a propadnutí věci, a to finančních prostředků na bankovním účtu v bance Valartis, kdy je nesporné, že pochází z výnosů z trestné činnosti,“ sdělil státní zástupce.

Šest let by podle návrhu Koupila měli strávit ve vězení Břetislav Pavelek a Jiří Hána z firem Business Advisor a Pragoimex, po čtyřech letech Jaroslav Křemen, Roman Gavanda a Tomáš Dohnal z firem Pragoimex a Martek Medical. Podmíněný trest, tedy dva roky vězení, ale s podmíněným odkladem na pět let, navrhl žalobce Břetislavu Čížkovi a Petru Gřešovi z firmy Vostav Morava.

Obhájce: O důkazech jsem slyšel velmi málo

Každý z nich by měl mít podle Koupila i zákaz činnosti výkonu člena statutárního orgánu právnické osoby na dobu deset let a měl by uhradit škodu ve výši od 500 tisíc korun do deseti milionů. Platit mají i obžalované firmy Pragoimex (30 milionů), Perfect Distribution (dříve Martek Medical, která patří holdingu Agel) 10 milionů a Vostav Morava (1,5 milionu). „Výše trestů souvisí s výší škody,“ vysvětlil Koupil.

Dědic i všichni ostatní obžalovaní vinu od začátku odmítají a do poslední chvíle věřili, že soud rozhodne jinak, než navrhoval žalobce. Nepochyboval o tom ani Dědicův obhájce Miloslav Kijas.

„Pro mě je zásadní otázka viny a důkazů. Ale o důkazech jsem v návrhu státního zástupce slyšel strašně málo,“ reagoval na závěrečnou řeč žalobce Kijas, který pro Dědice navrhl úplné zproštění všech obvinění. Totéž navrhli také obhájci ostatních obžalovaných.

Také předseda soudního senátu Igor Krajdl dříve nastínil, že důkazní situace je složitější. „Přímé důkazy ve spise nejsou. Uvidíme, jak situaci posoudí soudní senát,“ nastínil v červnu.