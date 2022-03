Muž zemřel po vypití drogového koktejlu. Obžalovaní se hájí, že ho varovali

Mužům ve věku 23 a 36 let hrozí vězení od deseti do dvanácti let za nedovolené užití psychotropních a omamných látek. Vyšší trestní sazba je možná kvůli tomu, že jejich žalované počínání mělo velmi závažný následek.

Oba odmítli dohodu o vině a trestu a rozhodli se vypovídat. „Je mi líto ztraceného života, ale odpovědnost za to nenesu,“ uvedl starší z nich.

Osudné chvíle popisoval v soudní síni jako první student, který koktejl namíchal. „S kamarády jsem se vracel z ostravského rockového festivalu, kde jsem už měl extázi. Bylo už ráno, tak jsme si říkali, že bychom se mohli ještě někde v Havířově pobavit, udělat takovou after party,“ začal svou výpověď.

Posadili se s dalšími kamarády do baru na Dlouhé ulici v Havířově a pro vylepšení nálady si chtěli dát drogu extázi. Jeden z nich proto zavolal svému známému, kterého přezdívají Kapr, a ten drogy podle obžaloby přinesl.

Asi se chtěl dát do pohody, řekl obžalovaný

„Měl to v krabičce, říkal, že to je kvalitní polský speed, myslel jsem si, že to je nějaká extáze. Podle odhadu jsem trochu odsypal do čaje a rozpustil. Kapr říkal, že to je moc a opravdu, čaj byl odporně hořký až štiplavý, když jsem si trochu lokl,“ popisoval mladík.

Půllitrový hrnek s drogovým koktejlem zůstal stát na stole, když najednou ho vzal jeden z nich a do dna vypil. „Vůbec jsme to nečekali, říkali jsme mu, ať neblbne. Kapr ho pak dokonce vyzval, ať se jde hned vyzvracet. Ale on se jen napil koly a říkal, že to bude v pohodě,“ líčil obžalovaný další vývoj s tím, že předtím mu tento kamarád řekl, že v poslední době přišel o přítelkyni, práci i psa, a je proto moc smutný.

„Tak si myslím, že se chtěl na delší čas dát takzvaně do pohody, aby zapomněl. Měl červené oči, ale to říkal, že nespal, jinak se choval normálně a byl v pohodě,“ vypověděl obžalovaný.

Jenže po asi dvaceti minutách i konzument drogového koktejlu připustil, že to přehnal. Začalo mu být hůře a hůře. Ostatně už předtím v jiném havířovském podniku pil alkohol a dal si nějakou drogu.

Záchranka až po dvou hodinách

Nikdo z přítomných však asi dvě hodiny záchranku nezavolal. „Kapr to zakázal, že jinak si nás podá. Prý taky už speed přebral a vyřešil to. Jenže kámošovi bylo stále více zle,“ konstatoval mladší z obžalovaných s tím, že pak už na nic nečekal a vytočil tísňovou linku.

„Když jsem to řekl Kaprovi, tak mi přikazoval, abych to hned zrušil, že ho do nemocnice dovezou taxikem. Když jsem to odmítl, tak utekl,“ zakončil mladík výpověď. Předávkovaný mladík po několika hodinách v havířovské nemocnici navzdory odborné péči zemřel.

Termín vyhlášení rozsudku dosud není znám, vypovídat bude ještě druhý obžalovaný, další svědci i znalci.