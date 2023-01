Dealera soudí za smrt diabetičky, po užití pervitinu měla otok mozku

Obžalovanému přitěžuje i to, že čin spáchal po podmínečném propuštění v srpnu 2020, když byl odsouzen rovněž za drogové delikty a byl ještě ve tříleté zkušební době.

„Prodával a daroval pervitin, který postižená užila. Kvůli kombinaci návykové látky, nadměrné aplikace inzulínu a onemocnění cukrovku u ní došlo k rozvratu vnitřního prostředí těla a jak bylo zjištěno při následné pitvě, došlo i k otoku mozku,“ popsal státní zástupce.

Obžalovanému hrozí za nedovolenou výrobu a prodej drog s následkem smrti trest od deseti do osmnácti let vězení.

Obžalovaný: Je to spiknutí

Obžalovaný L. R. jakoukoliv vinu odmítá. „Zemřela mi kamarádka a já jsem viněný, že to je má vina,“ prohodil v soudní síni a zdálo se, že snad začne plakat.

Obžalobu označil za „spiknutí“. Tvrdí, že se na něj domluvili známí poškozené, kteří jí drogy dodávali ve skutečnosti a jen zneužili toho, že byl kvůli drogám už zavřený a vše na něj takzvaně hodili. „Svědci to jsou nedůvěryhodní, jak jsem poznal,“ konstatoval.

Marihuanu začal užívat asi v patnácti letech. Když se dostal kvůli prodeji drogy do vězení, tak prý „procitl“. „Poznal jsem tam, co drogy s lidmi udělají a jaké to má společenské následky. Proto jsem už nikomu nic neprodával, ani nedával a když jsem si něco koupil, tak jen pro svou potřebu,“ vypověděl.

S pervitinem prý začal až v říjnu 2021, právě když se poznal s poškozenou a jejími bývalými partnery.

V garsonce bydlelo pět lidí

Všichni žili v garsonce na Lumírově ulici v ostravské části Výškovice. Tak tomu bylo i osudného dne 4. února 2022. „Najednou přišel její syn, že mamince je zle. Měla křeče, třásla se a její bývalý partner říkal, že to už několikrát zažil. Dali jsme jí cukr a čokoládu. Její stav se pak zlepšil, byla při vědomí a mluvila s námi,“ líčil obžalovaný.

Známý mu pak řekl, že žena usnula, a tak si šel zakouřit na balkon. Najednou slyšel křik, ať volá záchranku, protože žena nedýchá. „Já vzal děti pryč a pak jsem se dozvěděl, že zemřela. Já jí však nic nedal,“ zopakoval.

Když se státní zástupce obžalovaného zeptal, proč do garsonky, kdy bydlelo nejméně pět lidí, ještě přivedl i svou malou dceru, obžalovaný odpověděl, že nad tím nikdy nepřemýšlel.

Termín rozsudku zatím není známý, vyslechnuti budou ještě svědci a znalci.