Pervitin, alkohol nebo silná cukrovka? Úmrtí ženy mají vysvětlit znalci

Žena z Ostravy trpěla od mládí silnou cukrovkou, musela si píchat inzulín. Vlivem nemoci oslepla, navíc byla několikrát v opavské psychiatrické nemocnici kvůli schizofrenii.

Denně prý užívala až třicet různých léků, navzdory tomu údajně často a hojně pila tvrdý alkohol, podle svého druha Ladislava Čedroně občas denně až litr. „To později zredukovala na maximálně jednu placatku,“ tvrdil 48letý muž při policejním výslechu.

Navíc občas šňupala pervitin, což se jí nejspíše stalo osudným. Jak uvádí obžaloba, loni 28. října zavolala známému Pavlu Ircingovi o pervitin a vyslala tam druha Čedroně. Po šňupání drogy se jí však udělalo zle.

„Chtěl jsem přivolat záchranku, ale říkala, že to nechce a mobil mi vytrhla z ruky,“ poznamenal Čedroň. Jenže o dva dny později družku, se kterou žil přes dvacet let a staral se oni, našel na podlaze, jak se svíjí v bolestech. To už přivolal záchranku. Tehdy už bylo pozdě a žena vlivem otoku mozku a selhávání orgánů v nemocnici zemřela.

Líčení pokračuje v září

Oběma mužům nyní hrozí vysoký nepodmíněný trest za nedovolenou výrobu, prodej a držení návykové láky. Státní zástupce navrhuje Čedroňovi deset let vězení, stejně starému Ircingovi ještě o půl roku déle. „To je blízko spodní hranice trestní sazby,“ upozornil státní zástupce.

„Nevěděl jsem, že je na tom zdravotně tak špatně,“ hájil se už na policii Ircing. Oba obžalovaní v soudní síni vypovídat odmítli, rovněž nechtěli přijmout dohodu o vině a trestu.

„Žádáme předvolání znalců, aby objasnili svou zprávu. Není totiž podle nás jisté, na co vlastně žena umřela. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a životnímu stylu to nemuselo být jen vlivem drog,“ shodli se obhájci. Líčení proto bylo odročeno na září.