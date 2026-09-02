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Radní posunuli jednání zastupitelů kvůli festivalu, je z toho pře o zákonnost

Darek Štalmach
  8:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Posunutí zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje o jediný den vyvolalo spor o zákonnost jednání. Opoziční zastupitel a někdejší hejtman Ivo Vondrák (STAN+OK) tvrdí, že kraj změnou data na 16. září překročil zákonnou tříměsíční lhůtu a obrací se na ministerstvo vnitra. Vedení kraje však namítá, že jde o pouhou pořádkovou lhůtu kvůli festivalu o umělé inteligenci a k původnímu termínu se vrátit nehodlá.

Na hranu zákona se podle opozice dostali radní Moravskoslezského kraje poté, co o den posunuli pravidelné zasedání zastupitelstva. Nový termín totiž připadá až na dobu více než tři měsíce po předchozím jednání, přestože zákon stanoví, že se zastupitelstvo musí sejít nejméně jednou za tři měsíce.

Na nesrovnalost upozornil opoziční zastupitel a někdejší hejtman Ivo Vondrák (STAN+OK), podle kterého jde o porušení zákona.

„Poslední zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskutečnilo 15. června 2026. Tříměsíční období počítané od tohoto data podle mého názoru končí 15. září. Zasedání konané až 16. září se proto dostává za hranici zákonem stanoveného intervalu,“ uvedl Vondrák ve výzvě, kterou adresoval hejtmanovi a členům krajské rady.

Původně se přitom zastupitelé měli sejít právě 15. září. Krajští radní však termín posunuli o jeden den. Podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové byla důvodem kolize s Festivalem Černá AI, který se koná 15. září.

„Jedná se o významnou akci celorepublikového významu, pořádanou krajskou organizací Černá kostka. Festival nebylo možné přesunout na jiný termín, proto byla navržena změna termínu konání krajského zastupitelstva,“ uvedla mluvčí kraje s tím, že o účast na festivalu má zájem hned několik členů krajské rady.

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Festival je akcí zaměřenou na umělou inteligenci, moderní technologie a jejich využití ve veřejné správě i soukromém sektoru. Pořádá jej Černá kostka, krajské Centrum digitalizace, vědy a inovací, které patří mezi strategické transformační projekty Moravskoslezského kraje. Festival do Ostravy přivede odborníky a technologické firmy z celé republiky a patří mezi největší akce svého druhu v zemi.

Jiné povinnosti

Vondrák však nekritizuje pouze možné překročení zákonné lhůty. Vadí mu také samotný způsob změny termínu, která přišla zhruba tři týdny před zasedáním. Podle něj mohou mít zastupitelé dlouhodobě plánované pracovní, rodinné či jiné povinnosti, a změna tak může některým z nich účast na jednání fakticky znemožnit.

Za problematické označil také to, že zastupitelům podle něj nebyl při změně termínu sdělen konkrétní důvod.

„Kombinace změny na poslední chvíli, absence sděleného důvodu a současného posunutí termínu za hranici zákonného tříměsíčního intervalu takové pochybnosti objektivně vyvolává,“ uvedl.

Zároveň zdůraznil, že netvrdí, že účelem změny bylo někomu účast úmyslně znemožnit.

Právní následky

Zákon o krajích stanoví, že se zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kraj ale tvrdí, že jednodenní překročení této hranice nemá žádné právní následky.

„V tomto případě se jedná o organizační, tedy pořádkovou lhůtu, s níž zákon o krajích ani jiný právní předpis nespojují žádné právní následky,“ uvedla Nikola Birklenová.

Podle ní bylo zasedání řádně svoláno a byly splněny zákonné podmínky pro jeho zveřejnění. „Pouze z organizačních důvodů je termín jednání o jeden den posunut, což však nezpůsobuje neplatnost jednání ani neplatnost či nezákonnost rozhodnutí přijatých na takovém zasedání,“ doplnila mluvčí.

Kraj proto návrat k původnímu termínu 15. září nezvažuje. Vondrák ovšem avizoval, že pokud kraj termín nezmění, obrátí se na ministerstvo vnitra s podnětem k výkonu dozoru. Chce, aby se ministerstvo zabývalo možným porušením zákonné tříměsíční lhůty i okolnostmi změny termínu a jejím možným dopadem na výkon mandátu zastupitelů.

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