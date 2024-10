ODS s lidovci se tváří jako „hodná“ krajská opozice. S ANO nemáme dohodu, tvrdí

Spolu minulý týden podpořilo zvolení hejtmana Josefa Bělici i několika dalších krajských náměstků z ANO a poté se vůbec nezapojovalo do kritiky koalice ANO a SPD.

„Nehledejte v tom žádnou dohodu. Politiky z ANO, se kterými jsme spolupracovali v minulém volebním období, jsme do krajské rady podpořili. U těch neznámých jsme se zdrželi a kandidáty z SPD odmítali,“ shodli se Monika Brzesková z KDU-ČSL a Radek Kaňa z ODS.

Oba politici ze Spolu odmítli, že by za „hodnou“ opozici očekávali politickou protislužbu. „Nevím, co by to mělo být, nic takového není,“ podotkla Brzesková, která se dva dny před krajským zastupitelstvem stala celostátní místopředsedkyní lidovců.

„Nemyslete si, že k vládní koalici nebudeme kritičtí, určitě se najdou třecí body,“ přidal se Kaňa a poukázal na rozdílnost volebních programů ANO a Spolu.

Faktem je, že složení třinácti krajských komisí, které tvoří poradní orgán radních, je kromě vůdčího ANO příznivé i pro KDU-ČSL, protože lidoveckých členů je více než například z ODS s TOP 09 a dokonce i než z koaliční SPD. Vyloženě pak paběrkuje STAN s Osobnostmi pro kraj, přitom ve volebním výsledku skončilo druhé.

Ze třinácti komisí jich hned osm vede někdo z hnutí ANO. Lidovci mají dva předsedy a ODS s TOP 09, SPD i STAČILO! po jednom. Zcela bez zástupce ve vedení komisí zůstalo právě STAN s Osobnostmi pro kraj.

Kaňa dodal, že ačkoliv se ustavujícího jednání krajských zastupitelů neúčastnil, tak měl podrobné informace. „Nechtěli jsme prostě na slavnostním zasedání dělat divadlo a ani kampaň před volbami v příštím roce,“ konstatoval ve zjevné narážce na zastupitele STAN a Osobnosti pro kraj a současně poslance Ivo Vondráka a Michaelu Šebelovou. Právě oni se totiž s koalicí ANO a SPD dohadovali určitě nejvíce.

Exhejtman: Asi vyčkávají na nějaké funkce

Vondrák, v letech 2016 až 2023 hejtman za ANO, má o důvodech počínání zastupitelů Spolu jasno.

„Je to od nich takové vyčkávání, co když se přeci jen pro ně nějaká krajská funkce uvolní. Měli problém hlasovat pro našeho člena v kontrolním výboru, ale pro kandidáta Stačilo! , tedy komunistu, nikoliv,“ povzdychl si Vondrák. Podle něj to je důkaz, že jedinou středopravicovou stranou v opozici jsou jen STAN a Osobnosti pro kraj.

Radek Kaňa, byť byl lídrem kandidátky Spolu a zůstává krajským šéfem ODS, se mandátu v krajském zastupitelstvu vzdal. Nahradil ho starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

„Byli jsme tak domluvení, nechci kumulovat politické funkce,“ vysvětlil nejprve Kaňa, nyní působící i jako náměstek ministra vnitra. Na dotaz iDNES.cz, zda není pravým důvodem zákonná neslučitelnost obou funkcí, Kaňa přikývl. „Ano, i to bylo podstatné. Je to zvláštní, že na rozdíl od poslance nebo senátora je funkce na ministerstvu neslučitelná s krajským zastupitelem,“ povzdychl si.