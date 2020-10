Moravskoslezský kraj ovládlo opět ANO. Stávající koalice získala většinu

Hlasovací lístek hnutí ANO do uren v kraji vhodilo 30,25 procent hlasujících voličů. „Spokojenost je samozřejmě veliká, ani nevím, jestli se ještě někde někomu podařilo překročit třicet procent. Výsledek vnímám nejen jako mandát do budoucna, ale také jako ocenění dosavadní práce,“ komentoval lídr hnutí ANO a současný hejtman Ivo Vondrák.

Druhý nejlepší výsledek krajských voleb slaví koalice ODS a TOP 09, kterou podpořilo 13,83 procenta voličů. Znamená to pro ni deset křesel v krajském zastupitelstvu. V současném zastupitelstvu měla ODS šest mandátů, TOP 09 se do krajského zastupitelstva před čtyřmi lety nedostala.

Pomyslný bronz patří nováčkům v zastupitelstvu kraje, České pirátské straně. S 11,85 procenty hlasů si sáhnou na devět zastupitelských postů. Podle lídryně Zuzany Klusové je to úspěch. „Slavíme, opakovaně jsme avizovali, že cokoliv nad 11 procent bude skvělý výsledek,“ konstatovala.



Naopak velký propad zaznamenali sociální demokraté, jež dosud měli čtrnáct zastupitelských křesel. Nyní jim jich voliči 6,95 procenty hlasů přisoudili pouhých pět.

„Zklamaní nejsme, víme, že sociální demokracie není v nejlepší kondici. Musíme se naučit s tím pracovat. Považuji za úspěch, že jsme v zastupitelstvu kraje a vzhledem k tomu, že stávající koalice avizovala pokračování spolupráce, počítáme s tím, že zůstaneme v opozici,“ konstatoval lídr Petr Kajnar.

Pokračovat bude zřejmě nynější koalice

Ztratili také komunisté, místo devíti zastupitelů budou mít v kraji čtyři. Do zastupitelstva se také dostala KDU-ČSL se ziskem sedmi a SPD šesti křesel. Stávající koalice ANO, ODS a KDU-ČSL bude mít většinu i v novém složení zastupitelů.

„Ještě dnes zahájíme jednání s dosavadními partnery KDU-ČSL a ODS a pobavíme se o pokračování, což vidím na více než 99 procent. Uvidíme, co s piráty, to bude také téma pro jednání. Nemusíme jít hned do koalice, jsou i další možnosti spolupráce,“ uvedl k možnému vývoji lídr vítězné strany Vondrák.

Pirátka Klusová v prvním komentáři po volebním výsledku avizovala, že piráti počkají, zda je někdo osloví. Jednání by uvítali.

Krajské vedení vybírala zhruba třetina voličů

Voliči v Moravskoslezském kraji vybírali mezi dvacítkou stran, hnutí a jejich koalic. To je o pět méně než v roce 2016. Jako první měla volební komise spočítáno v Hlince na Bruntálsku, kde zpracovávali devětadvacet vhozených hlasů.



Vůbec nejméně lidí přišlo k urnám v Čermné ve Slezsku na Opavsku, kde volební účast činila 16,95 procent. Nejvíce krajské volby táhly v Nové Pláni na Bruntálsku, která se chlubí 69,57 procentní účastí. Celkově na severu Moravy a ve Slezsku přišlo volit 32,68 procent registrovaných voličů.