ODS a komunisté mění lídry krajských voleb, lidovci a Piráti sází na jistotu

Před nedávnem už překvapila krajská kandidátka STAN, na které bude lídrem bývalý hejtman Ivo Vondrák (dříve hnutí ANO, nyní OK – Otevření a konstruktivní).

Pro změnu se rozhodli také v ODS. Z vedení kraje odejde dosavadní první náměstek hejtmana Jakub Unucka, který bude až na šestém místě kandidátky. „Dvě volební období ve vedení kraje jsou tak akorát, proto to předávám mladšímu,“ vysvětlil čtyřiapadesátiletý Unucka.

Lídrem občanských demokratů se tak stal bývalý starosta Šilheřovic na Opavsku a nyní náměstek ministra vnitra Radek Kaňa. „Myslím, že mám tomuto kraji co přinést. Náš kraj si zaslouží vedení, které vývoj zase posune dál,“ řekl jednačtyřicetiletý Kaňa.

Na volebního lídra na regionálním sněmu ODS kandidovali Kaňa i Unucka, ale Unucka ještě před hlasováním odstoupil. „Moc si toho vážím,“ podotkl Kaňa. Slíbil, že pokud se stane členem krajského vedení, z ministerstva vnitra odejde.

ODS vyrazí do boje stejně jako v poslaneckých volbách na kandidátce s lidovci a TOP09 pod hlavičkou SPOLU.

Volební lídr moravskoslezských lidovců Lukáš Curylo chce pokračovat ve vedení kraje.

Jedničkou KDU-ČSL se stal dosavadní krajský náměstek Lukáš Curylo. „Mám na kraji rozdělanou práci, takže chci pokračovat,“ podotkl muž, který má coby náměstek na starosti krajskou kulturu a památkovou péči.

Další střídání na pozici lídra čeká komunisty. Po mnoha letech není na čele kandidátky Josef Babka.

Ostatně před čtyřmi roky sliboval, že ji vede už naposledy. „Takže nyní to plním. Mám sedmašedesát let, nejvyšší čas na změnu. Na kandidátce zůstávám na desátém místě, abych podpořil a pomohl, ale už to bude hlavně na jiných,“ řekl Babka.

Ivan Strachoň (KSČM) v roce 2015 jako náměstek hejtmana

Lídrem se stane Ivan Strachoň, krajský náměstek v letech 2012 až 2016. „Z těch, které jsem vychovával jako své nástupce, se mi jeví jako nejlépe připravený,“ zdůvodnil Babka, který byl komunistickým lídrem od vzniku novodobých krajů v roce 2000.

Žádná změna se nekoná u Pirátů, kde pozici jedničky získala Zuzana Klusová z Karviné, která však kandiduje i v eurovolbách.

„Mohu slíbit, že nikdy nebudu kumulovat uvolněné funkce, jako to dělají někteří politici jiných stran. Pokud bych tedy byla v červnu zvolena europoslankyní, dám post krajské lídryně k dispozici,“ zmínila.

Krajská lídryně Pirátů Zuzana Klusová

Jednoznačné volební výhry v posledních letech v kraji sbíralo hnutí ANO. Jednička však po vynuceném odchodu Ivo Vondráka zatím není určena.

Nejčastěji padají tři jména – současný hejtman Jan Krkoška, poslanec, primátor Havířova a krajský předseda hnutí Josef Bělica a bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý, kterého údajně prosazuje stranický šéf Andrej Babiš.

Zatímco Bělica prosazování Tuhého odmítl, Krkoška toto jméno sice připustil, ale dodal, že nevěří v jeho prosazování proti vůli celého krajského vedení.

„Kandidátku ještě nemáme a ani není určeno, kdy se tak stane. Zatím není nic rozhodnuto,“ uvedl Bělica.

SPD nejspíše spojí síly s Trikolorou

Členové SPD už své představy na kandidátku poslali republikovému vedení. Kdy jména posoudí a případně schválí Tomio Okamura a další, však krajský předseda Peter Harvánek neví. „Možná to bude ještě tento měsíc, možná později.“

Podotkl však, že podobně jako v eurovolbách se SPD zřejmě spojí s hnutím Trikolora i v kraji. „Je to možné, uvidíme, jak se vše vyvine,“ poznamenal.

Před čtyřmi roky vyhrálo krajské volby hnutí ANO s třiceti procenty hlasů, následovaly ODS s TOP09 s 13,8 procenta, o dvě procenta méně získali Piráti. Do krajského zastupitelstva se ještě dostali zástupci SPD, KSČM a ČSSD.