Těžký průmysl v kraji končí zbytečně moc rychle, varuje lídr Přísahy Petr Gřes

U policie sloužil Petr Gřes takřka třicet let. „S panem Šlachtou jsme se v minulosti profesně několikrát potkali a nyní pravidelně komunikujeme. Je to člověk, kterému se dá věřit a současně si od nikoho nenechá mazat med kolem úst,“ poznamenal dvaapadesátiletý lídr moravskoslezské kandidátky za Přísahu, který to dotáhl do hodnosti podplukovníka.

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky právě přes Přísahu?

Byla mi blízká svým zaměřením a samozřejmě roli hrálo i to, že tam jsou lidé, které znám z profesního života a vážím si jich. Vždy jsem se zajímal o dění v obci, kde žiji, chtěl jsem se zapojovat do veřejného života, něco změnit a pomáhat. Zastupitelem Palkovic jsem už čtvrté volební období a před dvěma roky jsem se jasně vyhranil a vstoupil do Přísahy, kde existují jasná pravidla.

Co si o politice, byť se zkušenostmi zatím jen na komunální úrovni, myslíte?

Mnoho komunálních politiků je jistě skvělých, ale bohužel i tam se dějí věci jako střet zájmů nebo různé vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů. Nutně to nemusí být v trestní rovině, ale i tak to může být nemravné. Řada zastupitelů je přitom s věcí obeznámena, i řada občanů ví, že se dějí nekalé věci, ale zavřou oči a spokojí se s přidělenou trafikou nebo s párkem a gulášem zdarma. Prostě mají zábavu a řeknou si, že se tady vlastně nežije špatně. Někteří pak ani nápravu nechtějí nebo se bojí.

Dva roky v hnutí a už jste krajským lídrem, to je docela blesková kariéra. Přitom máte v první desítce dva starosty, kteří jsou politicky určitě zkušenější, zvláště Marian Lebiedzik, který dokonce coby sociální demokrat čtyři roky pracoval jako krajský náměstek.

Neřekl bych přímo blesková kariéra, tak to prostě nyní vyplynulo. Pořadí na kandidátce je výsledkem dohod a všeobecné shody. Vliv určitě mělo i to, že jsem v minulosti uspěl v komunálních volbách.

Předvolení kampaň jako krajský lídr prožíváte poprvé. Překvapilo vás něco?

Ani ne, zatím se neděje nic, co bych neočekával. Je to podobné jako v komunální rovině, byť v rámci kraje, což vše znásobuje. Samozřejmě je i mnohem větší zájem médií, ale s tím jsem také musel počítat.

První tři kandidáti jsou z Frýdecko-Místecka, v desítce pak ze stejného regionu šest kandidátů. Asi je jasné, kde u nás hledat centrálu Přísahy...

Jak jsem už zmínil, nasazování na kandidátky vyplývalo i z výsledků v předloňských komunálních volbách. No a velkou podporu jsme tehdy zaznamenali právě v obcích a městech na Frýdecko-Místecku. Obdobné to bylo i v nedávných eurovolbách. Takže pořadí na kandidátce je toho důsledkem.

Petr Gřes ● Narodil se 14. srpna 1972 ve Frýdku-Místku, kde i žil. Od roku 2000 bydlí v obci Palkovice na Frýdecko-Místecku. ● Po střední průmyslové škole vystudoval dálkově Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a magisterský titul posléze získal v polské Lodži, kde se zabýval prevencí a resocializací. ● V letech 1991 až 2019 sloužil v řadách Policie České republiky, kde dosáhl hodnosti podplukovníka. ● V posledních letech pracoval v Praze na Ředitelství služby pořádkové policie a v Kanceláři policejního prezidenta. ● Po odchodu od policie zůstal takzvaně na volné noze a věnuje se práci s mládeží a pro obec. ● Šestnáct let je zastupitelem Palkovic, v roce 2022 vstoupil do hnutí Přísaha. ● Je ženatý, má dvě děti.

Myslíte si, že dlouholetá policejní praxe může být pro vaši případnou politickou kariéru nějakým přínosem?

Znám společnost z více stránek, nejen z běžného života. Vím, čeho jsou lidé schopní, a domnívám se, že díky své profesi umím z chování některých vycítit, s jakým úmyslem tak činí a že tam možná budou nějaké boční úmysly. Nejsem proto idealista a vím, že pokud budou peníze a lidé jsou stále lidmi, tak různé problémy nevymizí.

Proč jste vlastně odešel od policie?

Byl jsem už vyčerpaný. Takřka třicet let ve službě společnosti, u policie jsem si prošel vším od píky, tedy od služby na ulici přes další práci. Poslední tři roky jsem pracoval v Praze a byl odloučen od rodiny, navíc nás potkala řada různých životních událostí, takže jsem to vyhodnotil tak, že přišel čas na změnu. Už jsem potřeboval ubrat.

Tak proč chcete do politiky, kde jsou pracovní stresy a časová vytíženost také poměrně časté?

Jednak od mého odchodu od policie uplynuly už čtyři roky a počítám s tím, že jde také o službu veřejnosti, která přináší určitou zátěž. Jsem na to připraven.

Jak hodnotíte vývoj kraje v posledních letech?

Kraj se určitým směrem vyvíjí. Co mě hodně mrzí, je rychlý konec těžkého průmyslu, příliš brzy opouštíme to, co kraj dělalo tímto krajem. Ukázkovým příkladem je nyní huť Liberty. Nemůže být celý kraj montovnou nebo IT službami. Máme tady schopné lidi, kteří jsou velmi pracovití, a pro ty musíme vytvářet pracovní příležitosti.

Pak nechápu, proč nesouhlasíte s gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku...

To mícháte jablka s hruškami, to je úplně něco jiného. Nechceme podporovat něco na zelené louce. Politici pořád hovoří o tom, jak se musí využívat opuštěné průmyslové areály, takzvané brownfieldy, ale praxe je zcela jiná. Komunikace s veřejností byla katastrofální, i vyjádření kompetentních k místnímu referendu bylo nadmíru pohrdavé. Navíc gigafactory má stát u polských hranic a obávám se, že velkou část pracovníků přetáhne právě odtud.

Všiml jsem si, že odmítáte i armádní logistické centrum u mošnovského letiště. Ostatně na pátém místě kandiduje zástupkyně občanského sdružení z obce, kterou projekt hodně ovlivňuje.

Jistě, Pavla Veřmiřovská je velmi šikovná a takové lidi rozhodně potřebujeme. Víte, celá akce armádního záměru v Mošnově je velmi zvláštní. V minulosti se tam armáda zbavovala pozemků a nyní chce zpět. A opět na zelené louce. Říkají, že v Mošnově budou stát jen sklady, ale co si budeme nalhávat, velmi lehce se to může změnit. Účel často světí prostředky, nehledě na to, že se tam znovu ohýbají pravidla.

Dlouho jste pracoval v oblasti bezpečnosti. Jak hodnotíte stav v kraji z tohoto hlediska?

Myslím, že se lidé v kraji mohou cítit bezpečně, integrovaný záchranný systém je u nás na velmi vysoké úrovni. Jsem rád, že kraj hasiče, policisty i záchranáře podporuje. Líto mi však je úbytku menších policejních oddělení, to určitě není dobrý trend a mělo by se to změnit.

Kudy by se kraj měl podle vás ubírat dále?

Jak jsem už zmínil, tak směr je myslím dobrý, jen se musí více myslet na problémy obyčejných lidí. Určitě je zapotřebí mnohem více investovat do dostupného zdravotnictví a do sociálních služeb. Například chybějí domovy pro seniory i startovací byty pro mladé.

Kdo je vám ze stran a hnutí pro případné vytvoření krajské koalice nejbližší a s kým se politicky spojovat nechcete?

Pročítám si programy stran i hnutí, stejně tak i různá vyjádření regionálních politiků. U většiny se najdou body, které jsou kraji prospěšné a shodneme se na nich. Proto zatím nechci někoho předčasně vyzdvihovat ani vylučovat.

Kde máte hranici volebního úspěchu a neúspěchu? Před třemi roky v poslaneckých volbách jste v kraji skončili pod pěti procenty, ale letos v eurovolbách vám dalo hlas už téměř deset procent voličů.

Určitě jsme schopní překonat hranici deseti procent, to by byl skvělý výsledek. Tím neříkám, že výsledek mírně pod deset procent by byl špatný, bude záležet na voličích. Zopakování výsledků eurovoleb, případně jejich překonání, to je náš volební cíl. Máme co nabídnout pro spokojený život v regionu.