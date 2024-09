Voda, bahno a úklid. Na volby nikdo nemá čas, hlasování zachraňuje kraj

V Široké Nivě na Bruntálsku volby organizuje kraj. V obci totiž vinou povodní nemají volební místnost, elektřinu jen z agregátu a pouze někde v horní části obce. Lidé na volební komisi neměli čas.

„Její členové jsou zasažení povodní, bojují s jejími následky, každý je na jiném místě. Je šílené za těchto podmínek konat volby. Vy byste se chystala k volbám, kdybyste byla narychlo evakuovaná a po návratu měla vyplavený a poškozený, zničený dům plný bláta?“ povzdychl si starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil.

Popisuje, že voda byla hrozně rychlá a brala stromy, mosty, auta. Povodeň tam zasáhla asi 150 domů, infrastruktura je pryč. Řeka si prorazila nové koryto.

Lidi mají jiné starosti

Situace je velmi zničující. „Až do včerejška nebyla tekoucí voda, lidé se nemohli ani umýt od bláta. Jsou potřeba každé ruce, vesnice se den ode dne mění před očima, je to den za dnem lepší, ale pořád je to hrozivé. Pro volby jsme kraji vyčlenili místo na parkovišti u hřbitova a kostela sv. Martina. Kraj by si tam měl přistavit kontejner a celé to tam zrealizují,“ pokračuje starosta.

Podobná situace je také v nedalekých Karlovicích. „Jednotka hasičů postavila provizorní volební místnost na parkovišti u tělocvičny. O volby se stará kraj, komisi bychom ale měli složit z našich členů. Je to výrazně komplikované, vesnice je v těžkém stavu. Elektřina jen z agregátu, voda z náhradních zdrojů, nemáme kanalizaci. Jestli lidé k volbám vůbec přijdou, nevím. Opravdu ale mají jiné starosti a jsou unavení,“ měl o volbách v tak kritické situaci jasno.

Kraj zajišťoval stany i lidi do komisí

V posledních dnech byla často zmiňovaná obec Nové Heřminovy, a to v souvislosti s chybějící přehradou, která by na řece Opavě pomohl povodňovou vlnu zachytit. Starostka Michala Hermanová si povzdychla, že obec není schopná volby zajistit.

„Nemáme prostory, časové kapacity ani lidi do volebních komisí. Lidé mají vytopené a zničené domy, pracují od rána do večera, zajišťujeme základní věci. Organizaci voleb si převzal krajský úřad.. Vyčlenili jsme pro něj volební místnost v soukromém rodinném domku,“ popsala starostka obce, kterou voda zaplavila ze sedmdesáti procent.

Mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová potvrdila, že aby byly volby všude zajištěny, musel kraj zasáhnout. „Ve třech obcích jsme postavili mobilní volební místnosti, ve čtyřech obcích personálně pomáhají krajští úředníci,“ konstatovala.

Hasiči postavili mobilní a plně vybavené volební místnosti v obcích Nové Heřminovy a Široká Niva. „Krajští úředníci jsou členy volební komise v obcích: Zátor, Široká Niva, Nové Heřminovy a Brantice,“ popsala Birklenová.