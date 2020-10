Moravskoslezské překvapení. Krajskou trojkoalici zřejmě doplní ČSSD

Překvapivé rozšíření moravskoslezské koalice potvrdil lídr kandidátky ODS a TOP 09 Jakub Unucka. „Jsme v podstatě domluveni, že přibereme ČSSD. Jednak to je kvůli tomu, že nás ještě nejméně rok čeká krizový stav a kraj potřebuje postavit vědeckou knihovnu a další důležité stavby. A právě ČSSD má ministry vnitra a kultury. Právě proto jsme na rozšíření pragmaticky kývli,“ řekl Unucka.

Podíl na vedení kraje tak bude nejspíše nabídnuto lídrovi ČSSD Petrovi Kajnarovi, který byl v letech 2006 až 2014 primátorem Ostravy. „Nyní budeme jednat o rozdělení kompetencí a hlasů v radě,“ uvedl Unucka s tím, že on by mohl nově být 1. náměstkem hejtmana a staral by se o energetiku. Ta má být velmi postižena plánovaným ukončením těžby černého uhlí.

Nikde není hnutí ANO tak silné jako v Moravskoslezském kraji. V krajských volbách překonalo těsně třicet procent a před ODS + TOP 09 má obrovský náskok více než šestnácti procent (podrobněji zde).

Hejtman Ivo Vondrák neskrýval, že preferuje pokračování dosavadní koalice právě s ODS a KDU-ČSL. V 65členném zastupitelstvu by tak staronová koalice měla pohodlnou většinu 41 hlasů.

Jen se spekulovalo, jestli se ke koalici připojí Piráti, kteří se do kraje dostali historicky poprvé, přičemž obsadili třetí místo s devíti mandáty. Jenže ke koaličnímu jednání byli nakonec přizvaní sociální demokraté.

Lídr ANO: Je potřeba mít širokou podporu

„Domnívám se, že budoucnost kraje vyžaduje silnou podporu zastupitelstva. Čeká nás realizace celé řady náročných programů transformace financovaných z fondů Evropské unie zaměřených na rozvoj kraje a jeho změnu z uhelné ekonomiky na ekonomiku postavenou na nových technologiích. K tomuto účelu je potřeba mít širokou podporu zastupitelstva kraje,“ uvedl Vondrák s tím, že všechny čtyři strany se sejdou k jednání zítra dopoledne.

ČSSD, jež kraj vedla v letech 2008 až 2016, získala 6,97 procenta hlasů, což je historicky nejhorší výsledek. A místo čtrnácti zastupitelů zvolenými v roce 2016 má jen pět mandátů.

Koalice bez hnutí ANO? Prakticky nemožná

„Myslím, že ČSSD v několika minulých letech v kraji hodně ztratila na kreditu v souvislosti s různými kauzami mnohdy spojovanými s jejími představiteli, navíc jí momentálně nepomáhá aktuální vládní angažmá. Kdybychom byli na centrální úrovni v opozici, situace v krajských volbách by pro nás jistě byla lepší. Stejně jako komunisté i my přicházíme o hlasy na úkor hnutí ANO, které dokázalo lépe oslovit naše tradiční voliče,“ zhodnotil Kajnar špatný výsledek ČSSD.

Pokud ČSSD v jednání uspěje, měla by vzniklá čtyřkoalice 46 ze 65 hlasů. V opozici by tak zůstali Piráti, komunisté a SPD. Nadpoloviční většinu by hnutí ANO složilo i jen s ODS+TOP 09 a ČSSD nebo s KDU-ČSL a ČSSD. Bez hnutí ANO by byla koalice možná jen za účasti SPD nebo KSČM, což ji prakticky vylučuje.