S Černou kostkou se cuká jen Schillerová, říká lídr lidovců Lukáš Curylo

„Když to řeknu s určitou nadsázkou, tak co jsem byl lídrem, tak skáčeme po dvou procentech. Takže pokud to minule bylo z osmi na deset, teď by to mohlo být dvanáct procent hlasů. Ostatně dvanáctku máme jako číslo volební strany,“ usmívá se Curylo, který v kraji vede kulturu a památkovou péči.



Ve vrcholné krajské politice jste se ocitl poprvé. Jak se vám tam zamlouvá?

Vstupoval jsem do ní trochu s obavami, ale musím říci, že mám pozitivní pocity. S ODS a hnutím ANO jsme si rozdělili resorty, řekli priority a nezaznamenal jsem, že by mi někdo něco blokoval. Takže nakonec byla očekávání horší, než jaká byla skutečnost.

Ale celostátně jste společně s ODS vůči hnutí ANO v opozici a kritikou zrovna nešetříte...

V roce 2016 při vytvoření krajské koalice jsme byli ještě rok s hnutím ANO ve vládě, jen ODS byla v opozici. Byly sice obavy, jestli ANO v kraji nezneužije svého dominantního postavení, to jsem však za celé čtyři roky nezaznamenal.

V předvolebním rozhovoru před čtyřmi roky jste sliboval navýšení krajských investic do sociálních služeb na 120 milionů ročně. Jak to dopadlo?

Povedlo se to v tomto roce, takže jsme slib splnili. A počítáme s dalším navyšováním, ne však už skokově. Pokud budeme pokračovat, tak každoročně chceme investice do sociálních služeb navýšit o deset milionů, tedy za čtyři roky by to mohlo být 160 milionů korun.

Lukáš Curylo Narozen 3. února 1974 .

. Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 se stal ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. V únoru 2013 jej Česká biskupská konference jmenovala ředitelem Charity České republiky .

. Poslední čtyři roky byl 1. náměstkem hejtmana.

To chcete navyšovat i v době propadu příjmů kvůli ekonomickým následkům koronaviru?

Je to otázka nastavení priorit. Některé neakutní věci se dají odložit, na něco můžeme získat dotace z různých programů. Pokud budeme šikovní, můžeme na tom být za čtyři roky opravdu lépe než nyní.

Jak to vypadá s kulturou, kterou máte přímo na starosti?

Když jsme nastupovali, činily roční investice nějakých 270 milionů, letos to bylo 800 milionů korun. Hlavně se podařilo vytvořit samostatný odbor kultury. A kultura se stala vlajkovou lodí této koalice. Podařilo se vyřešit řadu dlouholetých problémů, například jsme Českému Těšínu po dvaceti letech vrátili muzeum, vracíme zámeckou úroveň sídlu v Nové Horce, kde jsme zdědili budovu v dezolátním stavu. Příští rok se v Kopřivnici otevře nové muzeum Tatry. Je toho hodně. Navíc podporujeme i rekonstrukce mimokrajských zařízení, díky čemuž se podařilo opravit zámek v Kravařích.

Dobře, ale přiznejte také, co se tak úplně nepovedlo...

Mrzí mě, že nejsme dále v přípravě stavby nové krajské vědecké knihovny, známé Černé kostky. Myslel jsem si původně, že ještě tato koalice poklepe na základní kámen. Ale dokončuje se projektová dokumentace a územní řízení, za dva měsíce bychom mohli mít stavební povolení.

To sice ano, ale současně to vypadá, že státní podpora právě Černé kostky bude mnohem nižší než v uzavřeném memorandu.



Jednání nejsou u konce. Cuká se jen ministerstvo financí s ministryní Schillerovou. Co vím, tak o problému slyšel i premiér Babiš. Možná to je pod jeho rozlišovací schopnosti, ale o Černé kostce ví. Ministr kultury Zaorálek je od nás z kraje a Černou kostku podporuje. Jen Schillerová to stopla s tím, že až ex post po vzájemném memorandu nastavila zvláštní limity, že ze státního rozpočtu bude podpora regionálních akcí jen do deseti procent. V případě Černé kostky to znamená místo slíbené státní spoluúčasti 800 milionů korun jen 180 milionů. Fajn, ale nová pravidla nemohou platit zpětně. Případně se budeme snažit využít jiných dotačních titulů. Černá kostka nekončí. Samozřejmě bude záležet i na tom, kdo kraj povede.

Vraťme se ještě ke slibům. Před čtyřmi roky jste tvrdil, že pokud se stanete hejtmanem nebo jeho náměstkem, funkci v Charitě opustíte. Nestalo se tak.

Funkci jsem v lednu 2017 po skončení mandátu opravdu nabídl k dispozici, ale má rezignace nebyla přijata. Bylo mi řečeno, abych to nějak udělal, ale měl bych pokračovat. Takže v Praze funguje výkonný ředitel a tady mám dva výkonné zástupce, přičemž já jsem jen nějakým předsedou představenstva, takže zhruba čtyřikrát do roka jsem na jednání. Pracuji na kraji a činnost v Charitě mě nijak neomezuje.

Překvapilo vás něco na kandidátkách ostatních stran a hnutí? S kým KDU-ČSL půjde do koalice a s kým nikoliv?

Když to vezmu vylučovací metodou, tak s komunisty a SPD do koalice určitě ne. S ostatními budeme hledat programovou shodu a koalice je možná. Domnívám se, že v krajském zastupitelstvu přibudou jen Piráti. Překvapilo mě například rozdělení starostů na dvě kandidátky, tomu moc nerozumím.

Co považujete ve vašem volebním programu za stěžejní?

Je toho více, ale chtěl bych zmínit například to, že chceme pomoci s elektronizací školní výuky, a proto chceme, aby kraj dal každému prvňáčkovi tablet. Jak ukázala online výuka, dost rodin počítač vůbec nemá. Také chceme, aby do krajských hradů, zámků a muzeí byl vstup zdarma. Je to běžné i v západních zemích, například rodiny tím hodně ušetří a náš kraj tak dále turisticky zatraktivníme, což do regionu přivede další nemalé peníze.

Ale asi největší výzvou volebního období 2020 až 2024 bude avizovaný konec těžby černého uhlí na Karvinsku...

Ano, to je ještě na velkou diskusi s vládou. Kdyby se OKD zavřelo ze dne na den, jak to chtěl pan premiér, tak vyvstane mnoho velkých a v současnosti neřešitelných problémů, například s teplou vodou, topením, dodávkou elektřiny, hutní výrobou... Uhlí by bylo nedostatek a je otázkou, zda by se ho povedlo v potřebné míře dovážet. A hlavně kde ho skladovat. Pro nějakého Pražáka to je zřejmě jen nedořešená složka v šanonu, který pak jen založí, ale my tady žijeme a nesmíme připustit eskalaci problémů a zvýšení nezaměstnanosti.