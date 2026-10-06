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Vězni z Heřmanic vyrazí do domova důchodců natírat lavičky a opravovat chodníky

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  6:22aktualizováno  7:30

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Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (vpravo) a generální ředitel Vězeňské služby ČR Tomáš Hůlka podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. | foto: Moravskoslezký kraj

Do dobrovolných prací v krajských zařízeních se už brzy zapojí vězni z Heřmanic. Například v novojičínském Domově Duha pomohou s natíráním laviček a opravou chodníků. Jde o první výsledek nového memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Vězeňskou službou ČR, které má pomoci s údržbou budov a zároveň podpořit návrat odsouzených do běžného života.

Do natírání venkovních laviček v novojičínském Domově Duha se již brzy pustí vězni z Heřmanic. Kromě toho se postarají o opravy chodníků a další mobiliář.

Půjde o jednu z prvních aktivit vzešlých z memoranda o vzájemné spolupráci, které mezi sebou podepsaly Moravskoslezský kraj a Vězeňská služba ČR.

„Na jeho základě budou moci organizace zřizované krajem využívat k pomocným pracím osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Půjde o dobrovolné aktivity vězňů, kteří se tak budou lépe připravovat na návrat do běžného života,“ objasnila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Prospěch budou mít na druhé straně také zapojené krajské organizace. „Pomůže jim zajistit to práce, které se dlouhodobě nedaří personálně obsazovat,“ dodala mluvčí.

Na aktivitách se budou individuálně domlouvat jednotlivé věznice s krajskými organizacemi. „Vězni budou k dispozici pro pomocné technické a úklidové práce, údržbu areálů, péči o zeleň a další obdobné manuální činnosti podle aktuálních potřeb,“ řekl hejtman Josef Bělica.

Vězni budou podle jeho slov pomáhat hlavně v sociálních a zdravotnických zařízeních. „Půjde ale vždy o manuální aktivity, nebude se tedy jednat o asistenční nebo pečovatelské služby,“ vysvětlil Bělica.

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Uklidnil také případné obavy. „Půjde o vězně zařazené Vězeňskou službou do pracovních programů, tedy ty, kteří jsou pro tyto činnosti mimo věznici vhodní a nepředstavují bezpečnostní riziko,“ sdělil hejtman.

Návrat do života

Jedním z dlouhodobých cílů Vězeňské služby je, aby výkon trestu cíleně směřoval k bezpečnému návratu odsouzených do běžného života.

„Jejich zapojení do těchto aktivit považujeme ve vztahu k úspěšné pracovní a sociální rehabilitaci za klíčový faktor, neboť významně posiluje jejich pocit odpovědnosti, ale také užitečnosti,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Tomáš Hůlka.

Vězni budou práce vykonávat ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Většinou to bude o víkendech a v odpoledních hodinách, zapojeni totiž budou vězni, kteří většinou mají své pracovní úvazky.

Krajské organizace vždy zajistí potřebné pracovní pomůcky či materiál, přeprava pracovníků na místo pak bude v režii věznic.

19. prosince 2025
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