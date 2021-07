Po delší pauze se do kraje vrací řada aktivit, OKD ale obnovilo testy

Díky tomu se život vrací do normálu. Přibývá sportovních, kulturních i společenských akcí, obnovují se prohlídky porodnic, vítání občánků či setkání s veřejností.



Tradiční besedy s obyvateli okrajových částí města už plánuje i radní Bohumína. Šest debat absolvují od 12. do 14. října. „Nevíme, jak se bude koronavirus šířit na podzim, ale vzhledem k očkování se snad tvrdým restrikcím vyhneme. Při dalším odkladu by lidé přišli o besedy na tři roky. Příští rok jsou totiž komunální volby, před kterými debaty s veřejností nepořádáme,“ zmínil starosta Petr Vícha.

Nejméně jednu dávku vakcíny dostalo zatím okolo 567 tisíc, dvě dávky asi 472 tisíc obyvatel kraje. Očkování pokračuje v desítkách center pro registrované i v prvním centru pro neregistrované zájemce na Nové Karolině v centru Ostravy.

„Na Karolině očkujeme od středy denně 300 až 400 lidí. Do pondělního poledne jich bylo přes dva tisíce, nejvíce ve věku od 40 do 49 let. Ale přišlo i na 400 mladých do 29 let a chodí také senioři starší 80 let,“ popsala Iva Piskalová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

Zdravotníci tohoto zařízení denně očkují také asi dvě stě lidí na poliklinice v Porubě a jeden až dva tisíce lidí na Černé louce. Kromě toho stále léčí nemocné. „Na infekční klinice teď leží pět pacientů s covidem. Jeden potřebuje intenzivní péči,“ podotkla Piskalová.

Přetrvávající riziko šíření nákazy, které může růst i v souvislosti s letním cestováním, nepodceňuje důlní společnost OKD. Její vedení v pondělí opět obnovilo preventivní testování zaměstnanců na covid-19.

Pro firmu je to 32. kolo, zaplatila už 109 tisíc PCR testů. „Pravidelně teď budeme testovat asi 1 400 lidí, kteří nejsou plně očkovaní a v posledním půlroce neprodělali covid,“ řekl výkonný ředitel Radim Tabášek. Firma vyplácí za očkování bonus ve výši tři tisíce korun.