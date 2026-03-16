Rozbil výlohu květinářství a ukradl desetitisíce korun na pomoc týraným kočkám

Do ostravského květinářství se zkraje března vloupal zloděj, který si odsud odnesl minimálně padesát tisíc korun. Peníze byly v kasičce sloužící pro sbírku Charitativního kočičího spolku Kryšpín. Policie už pachatele dopadla.
Kasička charitativního kočičího spolku Kryšpín. (12. března 2026) | foto: Charitativní kočičí spolek Kryšpín

„Kolega přišel do práce a hned ho zákaznice zastavila s tím, že je z boku rozbitá výloha. Zjistil, že je ze stolu vyrvaná kasička,“ uvedla pro iDNES.cz majitelka ostravského květinářství BENY Kateřina Uřídilová. Prodejce podle ní pohotově zavolal policii. Následně majitelka kontaktovala i spolek Kryšpín.

Zakladatelka a předsedkyně organizace Lenka Němcová sdělila, že spolek sídlí v Brně, ale týraným, nemocným či zraněným kočkám pomáhá po celé Moravě. Jednu z kasiček má také v ostravském květinářství, které zároveň slouží jako trafika. Majitelka kasičku s obnosem do Brna sama dopravuje.

„Popravdě nás na chvíli zastavilo, mezi jakými lidmi to žijeme, že okradou i kočky v útulcích, ale začaly chodit platby od lidí, kteří nám to chtěli vynahradit,“ napsal spolek na Facebook.

Mluvčí ostravských policistů Eva Michalíková pro redakci iDNES.cz uvedla, že policisté po oznámení zahájili prověřování případu. K tomu podle ní došlo v pátek 6. března brzy ráno.

Následně se policistům podařilo ztotožnit a dopadnout podezřelého muže.„Obviněný muž měl za použití násilí vniknout do vnitřních prostor prodejny a odcizit charitativní kasičku pro kočičí spolek, ve které byla finanční hotovost několik tisíc korun. Kriminalisté jednatřicetiletého muže obvinili z trestných činů krádeže a poškození cizí věci,“ doplnila mluvčí.

Recidivistovi hrozí v případě odsouzení až dva roky za mřížemi, sdělila Michalíková.

