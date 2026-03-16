„Kolega přišel do práce a hned ho zákaznice zastavila s tím, že je z boku rozbitá výloha. Zjistil, že je ze stolu vyrvaná kasička,“ uvedla pro iDNES.cz majitelka ostravského květinářství BENY Kateřina Uřídilová. Prodejce podle ní pohotově zavolal policii. Následně majitelka kontaktovala i spolek Kryšpín.
Zakladatelka a předsedkyně organizace Lenka Němcová sdělila, že spolek sídlí v Brně, ale týraným, nemocným či zraněným kočkám pomáhá po celé Moravě. Jednu z kasiček má také v ostravském květinářství, které zároveň slouží jako trafika. Majitelka kasičku s obnosem do Brna sama dopravuje.
„Popravdě nás na chvíli zastavilo, mezi jakými lidmi to žijeme, že okradou i kočky v útulcích, ale začaly chodit platby od lidí, kteří nám to chtěli vynahradit,“ napsal spolek na Facebook.
|
Mluvčí ostravských policistů Eva Michalíková pro redakci iDNES.cz uvedla, že policisté po oznámení zahájili prověřování případu. K tomu podle ní došlo v pátek 6. března brzy ráno.
Následně se policistům podařilo ztotožnit a dopadnout podezřelého muže.„Obviněný muž měl za použití násilí vniknout do vnitřních prostor prodejny a odcizit charitativní kasičku pro kočičí spolek, ve které byla finanční hotovost několik tisíc korun. Kriminalisté jednatřicetiletého muže obvinili z trestných činů krádeže a poškození cizí věci,“ doplnila mluvčí.
Recidivistovi hrozí v případě odsouzení až dva roky za mřížemi, sdělila Michalíková.