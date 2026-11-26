Slezskoostravští policisté spustili pátrání po sově, která byla odcizena v voliéry u domu, a po neznámém pachateli.
„Ten na začátku tohoto týdne neoprávněně vstoupil na pozemek rodinného domu v Ostravě-Michálkovicích, kde z neuzamčené voliéry odcizil sovici sněžní, která slyší na jméno Sovík,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
„Proto se obracíme na veřejnost, která by mohla přinést jakoukoli informaci k objasnění případu, aby zavolala na linku 158. Také se obracíme na případné chovatele, jestli jim nebyla tato sova nabídnuta, aby se i oni na policisty obrátili,“ upozornila mluvčí.
„Samozřejmě se také obracíme na možného ‚nového‘ majitele sovičky, který ji mohl zakoupit, aby nás kontaktoval. Jedná se o zvíře pocházející z trestné činnosti,“ řekla Michalíková.
V současné době je Sovík již přepeřen, tedy je podle majitele vybarven více doběla, než vypadá na poskytnuté fotografii. Na výšku měří asi půl metru a váží kolem jednoho kilogramu. Na obou nohách má obutí, ke kterému jsou připoutány řemínky na přidržení. Na levé noze nosí kovový kroužek s číslem CZ179441.
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Policisté již v případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež. „V případě dopadení pachateli hrozí až dvouletý trest za mřížemi,“ doplnila Eva Michalíková.
Sovice sněžní je mohutný severský druh sovy, velikostí téměř srovnatelný s výrem velkým. Dosahuje délky 53 až 65 cm, rozpětí křídel má 125 až 160 cm. Po celém světě ji proslavila sova Hedvika z příběhů o Harrym Potterovi.