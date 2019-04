Chceme si zahrát, tvrdili cizinci. Místo toho vykradli fotbalistům šatny

Ze zázemí klubu si odnesli mobilní telefony, značkovou obuv i hodinky. „To vše v hodnotě zhruba dvaceti tisíc korun,“ zmínila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Trenérům sice dvojice zlodějíčků díky připravené historce napoprvé unikla, ale ne na dlouho.

„Poté, co trenéři zjistili, že jim byly odcizeny věci, začali pachatele sledovat. Jednoho z nich zadrželi, druhý utekl,“ uvedla mluvčí.

I na druhého ale došlo. To když se do pátrání zapojili policisté se služebním psem. Pachatele zadrželi do pár minut, nezachránilo jej ani to, že ukradené věci předtím odhodil.

„Služební pes Cherus po zachycení stopy označil místo, kde se schované věci nacházely. Ty byly bez poškození vráceny do rukou majitelů,“ dodala Eva Michalíková. Mužům hrozí za krádež až dvouleté vězení.