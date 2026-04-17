Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil

Nečekanou příležitost využila devatenáctiletá žena, která v centru Ostravy procházela okolo spícího muže. Nejprve mu prohledala kapsy a nakonec mu vzala mobilní telefon. Krádež ale viděl dispečer městského kamerového systému.

Žena procházela před několika dny časně ráno před čtvrtou hodinou Poděbradovou ulicí, která se například kříží i se známou Stodolní ulicí.

„Strážník obsluhující městský kamerový systém si všiml, že najednou přistoupila k muži spícímu ve výklenku. Nejprve se ho pokusila probudit, poté mu však začala prohledávat oděv,“ popsala mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.

Nakonec dotyčná vzala zavděk mobilním telefonem, který objevila v zadní kapse mužových kalhot.

Strážník tak uvědomil nejbližší hlídku, která na místo hned vyrazila a ženu zadržela.

„Nejprve tvrdila, že nic neprovedla. Když jí strážníci sdělili, že její jednání bylo zaznamenáno kamerovým systémem, otevřela kabelku a vytáhla z ní mobilní telefon,“ popsala mluvčí strážníků.

Nakonec mladá žena vztekle hodila mobil zpět na spícího muže. Toho strážníci probudili a když se probral, tak potvrdil, že mobil je jeho. „Hlídce navíc řekl, že ženu vůbec nezná,“ dodala mluvčí Badurová.

Pachatelka i okradený pak skončili na služebně státní policie, která si vyšetřování případu převzala.

Poděbradova ulice se táhne obvodem Moravská Ostrava v centru města. Kříží se také s proslulou Stodolní ulicí.

