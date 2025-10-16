Muž vlezl za bar a ukradl cennou hasičskou helmu, obsluha tomu nedokázala zabránit

  11:13
Po muži, který v ostravské restauraci před několika týdny ukradl vystavenou historickou hasičskou helmu, pátrají policisté. Zloději v krádeži nedokázalo zabránit ani několik lidí, kteří se mu snažili helmu sebrat. Nyní policie zveřejnila video z krádeže a o pomoc při pátrání žádá také veřejnost.

Incident se stal v restauraci v ostravské části Mariánské Hory, kam vstoupil dosud neztotožněný muž. „Nejdříve po slovní a poté i fyzické rozepři s obsluhou vstoupil za bar a z regálu se násilným způsobem zmocnil vystavené historické hasičské helmy,“ popsala krádež z poloviny září policejní mluvčí Eva Michalíková.

„I přesto, že se mu v tom obsluha a dva svědci snažili zabránit, zmocnil se lupu a utekl neznámo kam,“ dodala.

Násilnický host ukradl z restaurace v Ostravě-Mariánských Horách historickou hasičskou přilbu. Ta se podobá helmě, kterou vyfotila policie.

Hodnota odcizené helmy se odhaduje na zhruba 10 tisíc korun. „Policisté po pachateli pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky,“ řekla mluvčí.

„V souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají policisté veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže. Ten nám svou výpovědí může pomoci k objasnění skutku. Případní svědci mohou volat na tísňovou linku 158,“ uvedla Michalíková.

Policii má kontaktovat také případný nový majitel helmy, který ji za tu dobu mohl od pachatele zakoupit. „Jedná se o věc pocházející z trestné činnosti,“ upozornila mluvčí.

Muž vlezl za bar a ukradl cennou hasičskou helmu, obsluha tomu nedokázala zabránit

