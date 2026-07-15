Řidič na skok opustil nastartované auto, kolemjdoucí nasedl a odjel za svojí milou

„Přestože měl muž vůz nechat neuzamčený jen několik málo minut, ‚zlodějíčkovi‘ to stačilo k tomu, aby do vozidla nasedl a odjel s ním,“ konstatovala policejní mluvčí Petra Hrubá.
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Majitel krádež svého vozu hned poté nahlásil na policejní služebnu v Bílovci. „Sdělil, že auto nezamkl z důvodu extrémně vysokých teplot a ve vozidle se nedalo dýchat. K tomu se uchýlil poprvé,“ komentovala mluvčí.
Téměř okamžitě odstartovalo rozsáhlé pátrání a podařilo se tak vytrasovat, kudy pachatel odjel. Pomohli policisté z operačního střediska i jejich olomoučtí kolegové – zloděj totiž v autě vyrazil za svou přítelkyní do sousedního kraje. Pachatele zadrželi a auto vrátili majiteli.
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Pětatřicetiletý zloděj se teď zpovídá z neoprávněného užívání cizí věci. „V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřela mluvčí Hrubá s výzvou, aby řidiči nenechávali auta nastartovaná a neuzamčená bez dohledu, ani kvůli vedru. „Lapkům stačí mnohdy krátký okamžik k tomu, aby dokázali způsobit nemalé škody.“