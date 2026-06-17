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Insolvenční správce Liberty zažaloval Guptu a bývalé vedení o 20 miliard korun

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Majitel Liberty House Sanjeev Gupta na návštěvě ostravské huti ArcelorMittal, kterou chce koupit. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Darek Štalmach
  15:47
Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal dvě žaloby na bývalé členy vedení firmy, po kterých požaduje vrácení téměř 20 miliard korun. Ty měly z podniku nezákonně zmizet ve spřízněných firmách skupiny GFG Alliance. Žaloba na doplnění pasiv míří proti miliardáři Sanjeevu Guptovi a dalším třem tehdejším členům představenstva, přičemž další spor se týká neoprávněného vyvedení emisních povolenek za zhruba 250 milionů korun.

Podle mluvčího Krajského soudu v Ostravě Igora Krajdla jsou oba složité případy teprve na samém počátku a jen doručování žalob do zahraničí diplomatickou cestou může trvat roky.

Téměř 20 miliard korun mělo podle insolvenčního správce nezákonně zmizet z někdejší huti Liberty Ostrava.

V žalobě na doplnění pasiv žádá insolvenční správce po bývalých členech představenstva Sanjeevu Guptovi, Ajayi Kumaru Aggarwalovi, Iainu Marku Hunterovi a Deepaku Soganim téměř 19 miliard korun.

Další měsíce mohou zabrat překlady rozsáhlých žalob do více jazyků.

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