Podle mluvčího Krajského soudu v Ostravě Igora Krajdla jsou oba složité případy teprve na samém počátku a jen doručování žalob do zahraničí diplomatickou cestou může trvat roky.
Téměř 20 miliard korun mělo podle insolvenčního správce nezákonně zmizet z někdejší huti Liberty Ostrava.
V žalobě na doplnění pasiv žádá insolvenční správce po bývalých členech představenstva Sanjeevu Guptovi, Ajayi Kumaru Aggarwalovi, Iainu Marku Hunterovi a Deepaku Soganim téměř 19 miliard korun.
Další měsíce mohou zabrat překlady rozsáhlých žalob do více jazyků.