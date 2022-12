Poddolovaný a zatopený Kozinec čekají lepší časy, kraj zadal studii rozvoje

Konec více než stovky domů není dílem socialistického překonávání těžebních rekordů jako v případě původní Karviné.

Kozinec zanikl vlivem činnosti Dolu ČSA před zhruba patnácti lety, ostatně nejprve OKD a poté státní společnost Diamo oblast velkou zhruba 170 hektarů upravují, když tam poklesla půda o více než sedm metrů.

Na vzniklé jezero se nyní zaměřil krajský úřad. „Zájem kraje vychází ze spolupráce s obcí Doubrava v rámci programu POHO2030 a v rámci evropského projektu LIFE COALA,“ poznamenal krajský náměstek Jan Krkoška, který má na starosti regionální rozvoj a turistický ruch.

Úkol: zastavit odliv obyvatel

Dodal, že kraj chce pomoci Doubravě se zvýšením atraktivity pro současné i budoucí obyvatele. „To znamená zastavit odliv lidí a v neposlední řadě přispět i k podpoře podnikatelských příležitostí v obci,“ konstatoval Krkoška.

Kraj proto zadal své agentuře Moravskoslezské investice a development (MSID), aby zpracovala rozvojovou studii Kozince.

Jezero vniklé poddolováním a vzestupem spodních vod v lokalitě Kozinec z výšky.

„Zpracování studie je rozvrženo do dvou fází. V první budou navrženy dvě možné varianty využití plochy a ty budou podrobněji analyzovány. Na základě toho pak s obcí vybereme preferované varianty, která bude ve druhé fázi rozpracována do studie proveditelnosti,“ nastínil krajský náměstek s tím, že první fáze má skončit do poloviny příštího roku a druhá pak do konce března 2024.

„Součástí studie proveditelnosti bude rovněž provozní model navrženého řešení zahrnující vyhodnocení nákladové udržitelnosti, abychom nenavrhovali neufinancovatelné projekty odsouzené do šuplíku,“ doplnil Krkoška.

Na dotaz MF DNES náměstek hejtmana přiblížil, že zatím se vedení kraje kloní spíše k využití, které by nezničilo současný klidový a přírodní charakter prostředí.

Masové koupání ne, spíše agroturistika

„Proto se v zadání objevují návrhy na využití pro rozvoj agroturistiky, která by lidem dala možnost seznámit se s různými způsoby hospodaření. Možností je vybudování přírodně laděného zázemí pro příměstské a tematické tábory, což navazuje na návrh rekonstrukce zámku v Doubravě na středisko ekologické výchovy,“ zmínil Krkoška možné využití Kozince a přilehlé části Doubravy v dalších letech.

Možné je také vybudování pamětního místa zaniklé osady.

Starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková uvedla, že obec ve shodě s krajem chce z Kozice odpočinkovou zónu. „Na projektu spolupracujeme. Jsme tomu rádi, protože kraj má více možností,“ podotkla starostka.

Místo je také vyhledávaným rybářským revírem s četným výskytem například štik, kaprů a línů.

„Kozinec je fajn v tom, že ho ještě ve velkém neobjevili turisté a přes léto koupající se lidé, jako například na nedalekém Karvinském moři,“ poznamenal Vojtěch Rucký z Havířova. Náměstek Krkoška reagoval, že se musí najít rozumný kompromis a kraj tam s rozvojem masové letní turistiky zatím nepočítá.

Kozinec se stal také cenným přírodním biotopem. Díky vzniklým mokřadům tam žije mnoho vodního ptactva i obojživelníků.