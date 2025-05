Koupaliště na Novojičínsku stahovalo ke dnu stáří, čeká je velká proměna

Ve venkovním bazénu v Novém Jičíně se nyní bourají staré keramické vany a betonová deska pod odstraněným tobogánem. Rekonstrukce koupaliště bude stát 99 milionů korun, město ji hradí celou z vlastních peněz.

„Jde o naši největší investiční akci v letošním roce. Velký plavecký bazén zůstane dlouhý 50 metrů a široký 20 metrů, ale vana bude z nerezu. Nerezový bude i dětský bazén, který bude nově dvouúrovňový. Postaví se nový tobogán a zábavní prvky. Přibudou dvě vířivky, v areálu bude instalováno nové osvětlení, sprchy a technologie,“ popsal místostarosta Václav Dobrozemský.

Stavební práce potrvají rok, v příští sezoně už bude koupaliště pro veřejnost otevřené. Letos jeho provoz částečně nahradí krytý bazén, u nějž bude technologická přestávka zkrácená jen na červenec.

Rekonstrukce v Kopřivnici zabere více než rok

Prakticky kompletní přestavba čeká koupaliště v Kopřivnici. Ve špatném stavu zde je stěna mezi oběma bazény, rozvody i technologie. Město s opravou čekalo, až na ni bude mít dost peněz. Počítá se s částkou 190 milionů korun. „Ještě letos bude koupaliště otevřeno, během léta chceme vysoutěžit dodavatele, aby se na konci roku mohlo začít s pracemi,“ uvedl kopřivnický místostarosta David Monsport.

Rekonstrukce potrvá déle než rok, cílem je, aby už v roce 2027 koupaliště znovu sloužilo lidem.

„Plavecký bazén bude užší s šesti dráhami, rekreační bude větší a bude rozdělený na čtyři zóny, jedna bude například určena pro seniory, budou tam masážní trysky a další relaxační prvky, další budou pro děti různého věku,“ řekl již dříve Monsport. Vrátí se i tobogán a nová bude i budova zázemí.

Město na podnět opozice zvažovalo i ohřev vody, který by mohl prodloužit koupací sezonu. „Analýza ale ukázala, že by se výrazně zdražila nejen rekonstrukce, ale i provoz celého areálu,“ objasnil Monsport.

Už od loňska je kvůli špatnému technickému stavu zavřeno koupaliště v Odrách. Na opravu, kde se počítá s 30 miliony korun, požádala Oderská městská společnost o dotaci. „Dostali jsme už dílčí vyjádření, že v plné výši požadovanou dotaci nedostaneme, zatím ale čekáme na finální rozhodnutí,“ uvedla oderská mluvčí Lucie Kaspříková.

Město má na opravu vyčleněno deset milionů a bude muset rozhodnout, jak se s rekonstrukcí vypořádá bez dotace. „Zřejmě by to šlo na etapy, zastupitelstvo se touto věcí bude zabývat nejdříve v září. To znamená, že letos se na koupališti nic nestihne,“ dodala