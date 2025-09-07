Retro koupaliště v Kopřivnici skončilo, za dva roky už bude jiné

  7:18
Minulý týden se mohli lidé v Kopřivnici naposledy rozloučit s letním koupalištěm v jeho původní „retro“ podobě. Nyní se po šedesáti letech od jeho otevření začne psát nová kapitola jeho historie. Zmizí jak původní bazény, tak i provozní budova a postaví se zcela nové.
Staré kopřivnické koupaliště uzavřelo provoz 1. září 2025 a bude se připravovat na komplexní rekonstrukci. Mimo provoz zůstane i celou příští sezonu a pokud vše půjde podle plánu, v létě 2027 přivítá návštěvníky v novém. | foto: Město Kopřivnice

Ve zkušebním provozu by se pak koupaliště mělo veřejnosti otevřít v roce 2027.

Důvodem rekonstrukce je stav koupaliště. „Ve špatném stavu je stěna mezi bazény, rozvody, filtrace a technologie celkově. Kvůli finanční náročnosti jsme ale opravy dlouho odkládali,“ řekl již dříve místostarosta David Monsport.

Město se nakonec rozhodlo pro kompletní přestavbu areálu. Nově zde budou dvě bazénové vany z nerezové oceli, které budou dlouhé 50 metrů.

„Jeden bazén bude určen zejména pro kondiční plavání, druhý bude sloužit k relaxaci,“ popsala mluvčí radnice Lucie Macháčková. Rekreační bazén bude rozdělený na čtyři zóny, jedna bude například určena pro seniory, další budou pro děti různého věku.

Počítá se také s návratem toboganu, který byl zbourán v roce 2022. Zcela nový vzhled bude mít rovněž budova, v níž bude hlavní vstup, pokladna, toalety, sprchy, převlékárna, bufet a další zázemí.

Odry uzavřely koupaliště kvůli špatnému stavu, Kopřivnice ho celé zbourá

Nyní město hledá dodavatele stavby. „Nějaké firmy už projevily zájem, takže doufáme, že do konce roku budeme mít dodavatele vybraného, aby se příští rok mohlo začít stavět,“ doplnil Monsport s tím, že po soutěži bude známa i finální cena stavby. Nyní město počítá s částkou 200 milionů korun.

Retro koupaliště v Kopřivnici skončilo, za dva roky už bude jiné

