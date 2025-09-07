Ve zkušebním provozu by se pak koupaliště mělo veřejnosti otevřít v roce 2027.
Důvodem rekonstrukce je stav koupaliště. „Ve špatném stavu je stěna mezi bazény, rozvody, filtrace a technologie celkově. Kvůli finanční náročnosti jsme ale opravy dlouho odkládali,“ řekl již dříve místostarosta David Monsport.
Město se nakonec rozhodlo pro kompletní přestavbu areálu. Nově zde budou dvě bazénové vany z nerezové oceli, které budou dlouhé 50 metrů.
„Jeden bazén bude určen zejména pro kondiční plavání, druhý bude sloužit k relaxaci,“ popsala mluvčí radnice Lucie Macháčková. Rekreační bazén bude rozdělený na čtyři zóny, jedna bude například určena pro seniory, další budou pro děti různého věku.
Počítá se také s návratem toboganu, který byl zbourán v roce 2022. Zcela nový vzhled bude mít rovněž budova, v níž bude hlavní vstup, pokladna, toalety, sprchy, převlékárna, bufet a další zázemí.
Nyní město hledá dodavatele stavby. „Nějaké firmy už projevily zájem, takže doufáme, že do konce roku budeme mít dodavatele vybraného, aby se příští rok mohlo začít stavět,“ doplnil Monsport s tím, že po soutěži bude známa i finální cena stavby. Nyní město počítá s částkou 200 milionů korun.