Boje o moravskoslezské kotlíkové dotace startují v pondělí. Peněz je méně

Podmínkou je podat správně vyplněnou žádost co nejrychleji, a to elektronickou formou. Tak to funguje v Moravskoslezském kraji už třetím rokem, aby lidé nemuseli nocovat ve frontě před úřadem.

„Kraj začne přijímat elektronické žádosti o kotlíkové dotace v pondělí 13. května v 10 hodin,“ řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

Lidé by neměli otálet. Před dvěma lety měl totiž kraj k dispozici téměř 900 milionů korun, kdežto nyní 500 milionů - o takovou částku lidé požádali za dvě a půl minuty po spuštění systému.

„Kraj tehdy přijímal další žádosti i po vyčerpání celé částky,“ připomněla Chlebounová s tím, že asi tisíc neuspokojených žadatelů dostane dotaci až nyní. Letos tak zbudou peníze přibližně jen na 3,5 tisíce nových žádostí (podrobnosti o kotlíkových dotacích zde).