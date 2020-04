Práce na novém kostelíku v Gutech začnou v květnu, první mše v příštím roce

„Rozhodnutí jsme vydali v pondělí. Obnově kostelíku nyní nic nebrání,“ uvedl pracovník třineckého stavebního úřadu Pavel Kohut. Dodal, že úřad postupoval podle nařízení, které ve zjednodušeném režimu umožňuje obnovu stavby poškozené například požárem.

Vedoucí stavebního odboru ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek informoval, že práce na stavbě začnou v květnu. „To budeme ještě pracovat na základech stavby,“ řekl. Právě základy jsou to jediné, co z historické stavby zbylo.

Počátkem června by se měly podle Kotáska začít převážet dřevěné konstrukce. Tesařská firma stavbu z připraveného dřeva už od loňského roku skládala v Hošťálkové na Valašsku.

„Odhaduji, že práce s dřevěnými konstrukcemi začnou v červnu a potrvají do podzimu. Pak by se se mělo pokračovat úpravou interiéru,“ řekl.

Kdy bude stavba dokončena, Kotásek přesně odhadovat nechce. „Už jsme dali tolik termínů,“ podotkl. Dodal, že první bohoslužba by se v novém kostele měla uskutečnit v příštím roce.

Práce na stavbě mají zpoždění. Původně měly začít v roce 2018, oddálila je ale jednání s památkáři. Loňské termíny se nestihly vinou sporu biskupství s hasiči, kteří až na třetí pokus schválili protipožární zabezpečení objektu.

Spor se vedl o to, jestli případný signál z protipožárních čidel v kostele bude směřovat k soukromé společnosti, která by vzápětí informovala hasiče, což prosazovalo biskupství. Naopak hasiči žádali, aby do systému byli zapojeni přímo, protože se obávali časového prodlení při možném zásahu.



Podle informací MF DNES situaci vyřešil kompromis, kdy církev souhlasila s připojením na hasiče, kteří současně slevili z ceny.



Památkově chráněný kostel z 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu přes dvacet milionů korun.

Krajský soud Ostrava poslal za zapálení vzácného kostela tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let.

Nejvyšší trest dostal mladý muž, který akci vymyslel. Nejnižší trest obdržel chlapec, který budovu zapálil - v době činu ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest pak soud vynesl nad řidičem, který všechny na místo přivezl.