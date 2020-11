Bývalou karvinskou ubytovnu Kosmos město před lety odkoupilo, nyní ji bourá

O její demolici rozhodli v minulém roce zastupitelé a v těchto dnech se do ní pustila specializovaná firma. Ta by měla budovu definitivně vymazat z mapy města ještě letos.

Podle karvinských úředníků Kosmos chybět městu nebude. „Budova již dosloužila, je nevzhledná a v současné době nepotřebná,“ uvedla vedoucí Odboru majetkového na karvinském magistrátu Helena Bogoczová.



Tamní radní si chvíli pohrávali s myšlenkou, že by ubytovnu přestavěli na byty pro seniory, to se ale po revizi projektantů ukázalo jako nehospodárné. „Technický stav, ve kterém se objekt nacházel, vyžadoval zvýšené náklady na stavební úpravu a rekonstrukce. S ohledem na to jsme doporučili, aby byly provedeny opravy s kompletní výměnou všech omítek, sanací betonových konstrukcí a zejména také sanace vlhkostních poruch suterénu,“ řekl hlavní projektant Ladislav Zahradníček.

Od původního záměru investovat do opravy sto milionů se cena navýšila přibližně o 60 až 70 procent. „Tato cena nebyla ekonomicky pro zachování celého objektu zcela výhodná,“ podotkl Zahradníček.

Zastupitelé se tak přiklonili k variantě zbourání budovy, které stojí čtyři a půl milionu a finančně na něj přispělo ministerstvo pro místní rozvoj.

Bourání zdrželi rorýsi

Po demolici tak poblíž centra zůstane nezastavěná plocha. „Bude tam veřejné prostranství se zelení. Té ve městě není nikdy dost,“ dodala Bogoczová.

Ubytovnu odkoupilo město v roce 2015 od soukromníka. „Cílem bylo zabránit dalšímu pokračování obchodu s chudobou,“ vysvětlila zastupující karvinská mluvčí Martina Orgoníková.

Bourání budovy nacházející se poblíž centra města mělo začít už v září, přípravy se ale zdržely. „Hlavním důvodem bylo čekání na odlet vzácného rorýse, který se v Kosmosu zabydlel,“ dodala Orgoníková.