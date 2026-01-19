Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

  12:47
Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem přiznalo. Uznali vinu a souhlasili s tresty navrženými státním zástupcem Vojtěchem Pospíšilem, hrozí jim převážně podmíněné tresty. Pro vedoucího Městské realitní agentury ale chce žalobce sedm let vězení.

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024) | foto: Magistrát města Ostravy

Výjimkou je bývalý vedoucí provozně investičního odboru Městské realitní agentury (MRA) Havířov Marek Klimša. Pro něj státní zástupce požaduje sedmiletý nepodmíněný trest.

Dva obžalovaní požádali o podmíněné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti. Státní zástupce souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich samostatně v budoucnu. Rozsudek u dalších pěti soud vynese v úterý dopoledne.

Korupční jednání

Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji podle něj důkazy i prohlášení obžalovaných o vině.

„Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti. Podrývá základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ uvedl Pospíšil.

Před soudem stanuli tři lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a čtyři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly.

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Podle obžaloby vše řídil právě Klimša, který jako jediný z obžalovaných má jít do vězení. Uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA. Předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům, třeba to, jaká je předpokládaná cena.

„Svého jednání lituji,“ řekl Klimša, který podle státního zástupce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu korun či jiné výhody, například osobní automobil nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak předával dalšímu jednateli agentury.

Zástupci města v písemném vyjádření, které soudkyně přečetla, uvedli, že minimálně jednu zakázku vypsali obžalovaní zcela bezdůvodně. Šlo o čištění otopných soustav chemickým roztokem. Tyto práce údajně nebyly vůbec potřeba.

Podle města to byla jen zástěrka k vyvádění peněz ze společnosti. Magistrátu tak vznikla škoda okolo pěti milionů korun. Celkem požaduje náhradu škody ve výši 14 milionů korun.

Státní zástupce obžalované viní z machinací při zadávání veřejných zakázek za 72 milionů korun a úplatkářství. Trestné činnosti se podle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023.

Havířovská kauza

Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023. Na podzim 2024 přibyla další obviněná osoba a tři firmy. V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.

Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.

Havířov chystá výměnu primátora, Baránek už nemá důvěru koalice

Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by zastupitelstvo mělo jednat o jeho odvolání z funkce.

