Bývalý místostarosta ostravského obvodu dostal za manipulaci zakázek podmínku

Před soudem stanul kromě Řezáče i jednatel společnosti, která získala dvě zakázky na demolici finských domků na území obvodu.

„Jednalo se celkem o dvě zakázky v hodnotě okolo dvou milionů korun,“ řekl mluvčí soudu Dalibor Zecha. Dodal, že odsouzený místostarosta předem komunikoval se zástupcem firmy podrobnosti zakázky. Tím firmu, která práci získala, zvýhodnil.

Řezáčovi, který byl členem vedení obvodu v minulém volebním období a v roce 2022 nebyl zvolen, soud uložil podmíněný trest v délce 28 měsíců. Zkušební dobu stanovil na 40 měsíců.

Navíc dostal pokutu 250 tisíc korun a po dobu 40 měsíců nesmí působit ve veřejných funkcích či se nějak podílet na vyhlašování veřejných zakázek.

Jednatel společnosti, kterou zvýhodnil, dostal trest 24 měsíců se zkušební dobou 36 měsíců, pokutu 150 tisíc korun a 36 měsíců nesmí žádat o veřejné zakázky. Po stejnou dobu bude z takových soutěží vyloučena i jeho firma. Ta navíc dostala pokutu 300 tisíc korun.

V posledních volbách už Řezáč neuspěl

Policie Řezáče zadržela v polovině května 2022. O několik dní později jej obvinila ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Řezáč byl ve funkci od komunálních voleb v roce 2018. V listopadu 2020 o místo na osm měsíců přišel kvůli změně v koalici. Pak se do funkce zástupce starosty vrátil. V posledních volbách kandidoval za uskupení Budoucnost MH a H, ale neuspěl.

Současný starosta obvodu Patrik Hujdus (Starosta Patrik Hujdus a nez.) řekl, že podrobné informace k procesu nemá.

„Nechci případ komentovat, rozsudek není pravomocný. Lidsky je mi to ale líto, věřil jsem, že se před soudem očistí. Je to nepříjemná situace i pro obvod. Přesně ale ani nevím, z čeho byl obviněn a za co byl odsouzen,“ konstatoval.