Návrat do úřadu potvrdila mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková. „Po dovolené se vrátil k běžným pracovním povinnostem a navázal na dosavadní činnost. Momentálně připravuje například rozpočet na příští rok a věnuje se investičním akcím, které máme,“ konstatovala.
Primátor Jan Wolf čerpal dovolenou v minulých dvou týdnech, do úřadu se plánoval vrátit právě dnes. Policie však po něm už předminulý týden, v době, kdy byl v Chorvatsku, vyhlásila pátrání.
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Rozhodnutí o vazbě pro karvinského primátora Wolfa. Soud ho propustil
Hned po návratu ze zahraničí primátor minulý čtvrtek přišel na policii, a ta ho rovnou zadržela. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování požádalo o jeho vzetí do vazby.
Ostravský okresní soud den poté po téměř čtyřhodinovém jednání karvinského primátora propustil. „Soudkyně rozhodla o tom, že obviněný bude propuštěn ze zatčení, neboť neshledala riziko maření dalšího vyšetřování,“ vysvětlil mluvčí soudu Dalibor Zecha.
„Klient je rád, že byl propuštěn. Je zarážející, že to došlo až takto daleko,“ komentovala Wolfova obhájkyně Kateřina Světlíková. Samotný Jan Wolf, který dlouhodobě vinu odmítá, se k jednání o vazbě dosud nevyjádřil.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí včetně právě karvinského primátora. Etická komise Fotbalové asociace (FAČR) ČR zahájila 47 disciplinárních řízení.
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Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, žalobce žádá vazbu
V červnu pak komise rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Představitelé koaličních partnerů vyjadřují Wolfovi podporu a opakovaně uvedli, že o návrhu na jeho odvolání z funkce primátora neuvažují. Wolf opakovaně odmítl, že by na post primátora sám rezignoval, naopak chce funkci letos v říjnu obhajovat.