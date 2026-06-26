Obava z ovlivňování svědků. Soud rozhoduje o vazbě pro karvinského primátora Wolfa

Karvinský primátor Jan Wolf se ve čtvrtek kvůli vyhlášenému pátrání po jeho osobě sám po návratu z dovolené dostavil na policii. Vyšetřovatelé jej vyslechli, poté zadrželi a státní zastupitelství ještě odpoledne navrhlo jeho vzetí do vazby.
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Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, žalobce žádá vazbu
Okresní soud v Ostravě právě zahájil jednání. Důvodem návrhu vzetí do vazby je podle vyjádření vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Dragouna obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky. Primátor Wolf všechna obvinění odmítá.