Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obava z ovlivňování svědků. Soud rozhoduje o vazbě pro karvinského primátora Wolfa

,
  10:13

Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná, který rovněž působil ve vedení fotbalového klubu MFK Karviná. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

V Ostravě začalo jednání o vazbě pro primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. O návrhu žalobců, kteří se obávají ovlivňování svědků a maření vyšetřování rozhoduje ostravský okresní soud. Wolfovi za údajné uplácení rozhodčích a hráčů hrozí až osm let vězení.

Karvinský primátor Jan Wolf se ve čtvrtek kvůli vyhlášenému pátrání po jeho osobě sám po návratu z dovolené dostavil na policii. Vyšetřovatelé jej vyslechli, poté zadrželi a státní zastupitelství ještě odpoledne navrhlo jeho vzetí do vazby.

Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, žalobce žádá vazbu

Okresní soud v Ostravě právě zahájil jednání. Důvodem návrhu vzetí do vazby je podle vyjádření vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Dragouna obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky. Primátor Wolf všechna obvinění odmítá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestovaly proti změně financování

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Na Kavčích horách a před budovou Českého rozhlasu v pondělí proběhly rozsáhlé protesty proti vládním plánům na změnu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci během jednodenní výstražné stávky...

Střelce z ostravského sídliště našla policie mrtvého. Postřelená žena je po operaci

V Ostravě Zábřehu probíhá policejní zásah kvůli nahlášenému ozbrojenému muži....

Muž na sídlišti v Ostravě-Zábřehu dnes dopoledne postřelil do zad svou manželku. Záchranáři ji s vážným zraněním převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci. Střelce našli okolo 11. hodiny v bytě...

Primátora Karviné hledá policie. Nechápu, jsem na dovolené s rodinou, vzkázal Wolf

Primátor Karviné Jan Wolf

Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr.), kterému po obvinění v korupční fotbalové kauze hrozí vazba. Wolf uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku a vrátí se příští týden,...

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...

Děti ve školce, doma se střílelo. Spory měli starší Čech a Filipínka často, zní o tragédii

Premium
V Ostravě Zábřehu probíhal policejní zásah kvůli střelbě, po které byla zraněna...

Tragédií dnes ráno vyvrcholily zřejmě dlouhodobé spory partnerského páru různých národností a velkého věkového rozdílu na panelovém sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Zhruba sedmdesátiletý Čech postřelil do...

Habanec o Ústí: Náš pohled na fotbal se rozešel, neuměli jsme se dohodnout

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec...

25. června 2026  13:32,  aktualizováno  26. 6. 8:38

Mošnovskému letišti loni vzrostl zisk, pomohly nové osobní linky

Přistávací plocha mošnovského letiště

Nejúspěšnější rok ve své historii potvrdilo mošnovské Letiště Leoše Janáčka po již oznámeném rekordu odbavených cestujících i ekonomickými výsledky. Společnost Letiště Ostrava skončila v roce 2025 se...

26. června 2026  6:52

Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, žalobce žádá vazbu

Primátor Karviné Jan Wolf.

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil po návratu z dovolené na policii. Pátrání po něm skončilo. Policie jej po výslechu zadržela, státní...

25. června 2026  11:18,  aktualizováno  16:51

Festival v ulicích přiveze do Poruby hudbu i akrobaty z celého světa

K vidění bude v Porubě i pětimetrový drak Josephine.

Na dvě stovky umělců ze šestnácti zemí světa přiveze do Ostravy-Poruby další ročník Festivalu v ulicích, který se koná v pátek 26. a v sobotu 27. června. Návštěvníci uvidí třeba akrobaty z Ghany či...

25. června 2026  15:37

U Sýkorova mostu v Slezské Ostravě chtějí postavit čtyřhvězdičkový hotel

Seidlerovo nábřeží naproti krajskému soudu vytipoval pro stavbu hotelu...

Minimálně čtyřhvězdičkový hotel by mohl v budoucnu stát na Seidlerově nábřeží na slezské straně centra Ostravy vedle Sýkorova mostu. „Schválili jsme záměr prodeje pozemků v této lokalitě a očekáváme...

25. června 2026  12:44

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik odborné studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek různých opatření zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:16

Letní příprava fotbalistů Baníku Ostrava na sezonu 2026/27. Program a soupeři

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezonu 18. června na Bazalech. V červenci je čeká soustředění v polské Opalenici, kde odehrají pět přípravných utkání.

24. června 2026  20:46

Děti ve školce, doma se střílelo. Spory měli starší Čech a Filipínka často, zní o tragédii

Premium
V Ostravě Zábřehu probíhal policejní zásah kvůli střelbě, po které byla zraněna...

Tragédií dnes ráno vyvrcholily zřejmě dlouhodobé spory partnerského páru různých národností a velkého věkového rozdílu na panelovém sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Zhruba sedmdesátiletý Čech postřelil do...

24. června 2026  14:50

Střelce z ostravského sídliště našla policie mrtvého. Postřelená žena je po operaci

V Ostravě Zábřehu probíhá policejní zásah kvůli nahlášenému ozbrojenému muži....

Muž na sídlišti v Ostravě-Zábřehu dnes dopoledne postřelil do zad svou manželku. Záchranáři ji s vážným zraněním převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci. Střelce našli okolo 11. hodiny v bytě...

24. června 2026  10:04,  aktualizováno  14:48

V zámoří ještě nějaký pátek budu. Malíková má svou prioritu, běhání to není

Česká běžkyně Barbora Malíková

Před devíti roky se Barbora Malíková stala v běhu na 400 metrů mistryní světa do 17 let. V dalších letech přidala tituly evropské šampionky do 18 a 23 let. Jenže od té doby odchovankyně Sokola Opava...

24. června 2026  12:51

Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?

ilustrační snímek

Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...

24. června 2026  12:50

Krteček jako spekulant s pistolí láká návštěvníky ostravské galerie

Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka...

Ostravský Dům umění otevřel výstavu bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka s názvem Bratříčku, drž sa!, která potrvá do 23. srpna. Autor na ní prostřednictvím maleb, dřevěných reliéfů a grafik...

24. června 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.