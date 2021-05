Čtvrt milionu obyvatel Moravskoslezského kraje už má první dávku vakcíny

Do nedělního večera jich bylo na 280 tisíc, což je přes 23 procent všech obyvatel kraje. Obě dávky zatím dostalo asi devět procent lidí.



Očkování zrychluje od konce dubna, kdy do kraje poprvé přišlo přes 40 tisíc dávek vakcíny Corminaty od firem Pfizer a BioNTech.



„V prvním květnovém týdnu přišlo 46 800 dávek této vakcíny určené pro očkovací centra,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

A podle hejtmana Ivo Vondráka by jich v červnu mělo přicházet ještě více – asi 67 tisíc týdně. Díky tomu mají velká očkovací centra vakcíny dostatek a zájemci o termín tam dlouho nečekají.

Očkovací centra navyšují kapacity

„Každý den teď zvedáme závoru a nabízíme termíny všem zaregistrovaným do velkokapacitního centra na Černé louce,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Denně tam nyní očkují 1 000 až 1 900 lidí podle zájmu.

Podobně to vypadá i v dalších dvaceti centrech z celkového počtu 32, která zřídily nemocnice. „Protože dostáváme více vakcín, navýšili jsme kapacity a denně očkujeme až 700 lidí v Opavě a dalších až 250 v Kravařích,“ potvrdil ředitel Slezské nemocnice Opava Karel Siebert.

Opačný problém však mají praktičtí lékaři a jejich pacienti. Ti zatím marně čekají, až je budou moci naočkovat zdravotníci, kteří dobře znají je i jejich zdravotní stav.

Praktičtí lékaři jsou naštvaní

Většina ordinací totiž zatím dostala vakcín velmi málo, nebo dokonce žádné. A problém je i v tom, že část lidí kvůli obavě z vedlejších účinků odmítá vektorovou vakcínu Vaxzevria od firmy AstraZeneca, která je do ordinací dodávána nejčastěji.

„Od ledna registruji zájemce o očkování a sháním různé vakcíny. Až teď jsem dostala první dávky vakcíny Vaxzevria. Zatím jsem naočkovala 31 lidí a další jsou pozvaní. Ale je to složité, 25 pacientů se postupně přehlásilo do očkovacích center, 20 čeká na jednodávkovou vakcínu Janssen, o které netuším, kdy ji dostanu, a dalších 11 lidí odmítá vakcínu od firmy AstraZeneca. Pokud to tak půjde dál, až spotřebuji, co máme, asi vakcinaci ukončíme,“ popsala peripetie v ordinaci ostravského praktického lékaře zdravotní sestra Zuzana Kovaříková.

Skončit s očkováním chtějí i další praktičtí lékaři, které štve současná situace. Ve virtuálních frontách před jejich ordinacemi totiž čeká přes 260 tisíc zájemců v celé zemi, z toho okolo 120 tisíc seniorů ve věku nad 70 let a 80 let. Seznamy teď kontroluje ministerstvo zdravotnictví a premiér doporučuje snížit počty očkovacích center, ale navýšit jejich kapacity.

Do ordinací nyní půjde 13,5 tisíce vakcín

Krajský koordinátor očkování Pavel Rydrych uvedl, že všichni praktičtí lékaři, kteří splnili podmínky metodického pokynu ministerstva zdravotnictví, dostali nejméně jedno balení očkovacích látek – celkem přes 36 tisíc dávek a navíc 29 tisíc injekčních jehel a 19 tisíc stříkaček.

„Metodický pokyn uvádí, že primární očkovací látkou určenou pro praktické lékaře je Vaxzevria od firmy AstraZeneca a Janssen od firmy Johnson&Johnson. Všechny tyto vakcíny, které přišly do kraje, dostaly ordinace,“ řekl Rydrych.

Jejich dodávky jsou ale nepravidelné a je jich mnohem méně než Corminaty. „Tento týden dostanou praktičtí lékaři 13,5 tisíce vakcín Vaxzevria na druhé dávky pro již očkované. Kraj jim navíc přidá pět tisíc dávek vakcíny Moderna pro první očkování,“ nastínil Rydrych.