Rekordní úmrtnost v kraji se vrací k normálu, nejhorší byl přelom roku

Loňský listopad a prosinec a letošní leden. Z hlediska úmrtnosti jde o nejčernější měsíce moravskoslezského regionu. Podle údajů za posledních čtyřicet let právě v těchto měsících zemřelo v kraji historicky nejvíce lidí. Na vině je pandemie. Až teď se čísla blíží normálu.

„V květnu 2021 zemřelo v Moravskoslezském kraji celkem 1 158 osob, což bylo oproti dlouhodobému průměru let 2015 až 2019 o 5,9 procenta více. V celé České republice bylo v květnu zemřelých více o 5,2 procenta,“ informoval Pavel Hájek z Českého statistického úřadu.

Statistikové avizují, že právě v květnu se počet zemřelých vrací k průměrným číslům. Jen mírně vyšší byl počet zemřelých v kraji i začátkem června.

„Podle nejnovějších údajů za 22. týden roku 2021, tedy mezi 31. květnem a 6. červnem 2021, zemřelo v Moravskoslezském kraji celkem 268 osob, přičemž průměr za 22. týden v letech 2015 až 2019 udává 251 zemřelých,“ doplnil Hájek. Je to více zhruba o 6,8 procenta.

Ještě v dubnu ale byla čísla ve srovnání s posledním pětiletým průměrem vyšší o 36,8 procenta. A v předchozích měsících byl rozdíl ještě výraznější. Vůbec nejhorší byl konec loňského a počátek letošního roku.

Největší rozdíl od průměru v listopadu

Nejvíce lidí v absolutních číslech zemřelo na severu Moravy a ve Slezsku letos v lednu, a to 2 118. V porovnání s lednovým průměrem let 2015 až 2019 to bylo o 64,3 procenta zemřelých více.

Nejvýraznější rozdíl ve srovnání s pětiletým průměrem však přinesl loňský listopad, kdy byl takzvaný počet nadúmrtí vyšší o 70,2 procenta. V kraji zemřelo 1 844 lidí, listopadový průměr za roky 2015 až 2019 činí 1 083.

V prosinci zemřelo 1 980 obyvatel kraje, o 65,9 procenta víc, než činí pětiletý průměr. Statistikové potvrdili, že jde o historicky nejvyšší hodnoty.

Data o zemřelých v kraji od roku 1982

„Za Moravskoslezský kraj jsou k dispozici data o počtu zemřelých podle kalendářních měsíců od roku 1982. Při pohledu na tato data je zřejmé, že celkové počty zemřelých osob v kraji byly od roku 1982 nejvyšší právě mezi listopadem 2020 a lednem 2021,“ konstatoval Pavel Hájek.

Na významnou roli pandemie již před časem upozornil hejtman Ivo Vondrák: „Zasáhla snad všechny oblasti naší společnosti a měla významný dopad i na změnu počtu obyvatel našeho kraje. V úbytku obyvatel bohužel sehrála významnou úlohu větší úmrtnost právě v souvislosti s onemocněním covid-19.“

Vyšší úbytek počtu obyvatel už koncem loňského roku přispěl mimo jiné k tomu, že Moravskoslezský kraj měl poprvé ve své existenci méně než 1,2 milionu obyvatel a přišel o status třetího nejlidnatějšího kraje republiky.

Úbytek lidí nejvyšší v republice

A ačkoliv se v prvním čtvrtletí letošního roku poprvé po letech podařilo zastavit odliv lidí ze severní Moravy a Slezska stěhováním, úbytek lidí byl opět nejvyšší v republice.

„Na tomto úbytku se podílela výhradně přirozená obměna obyvatelstva, respektive rekordně vysoký počet zemřelých,“ informoval ve zprávě o obyvatelstvu Patrik Szabo z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.

Podle údajů takzvané Chytré karantény v kraji zemřelo od začátku pandemie kvůli koronaviru přes 3,5 tisíce lidí. Z toho dva tisíce od letošního ledna.

Pandemie v kraji v minulých týdnech postupně slábla, koncem června ukončil činnost krizový štáb, 4. července testy v kraji dokonce neprokázaly žádného nakaženého. Teď hejtman opět upozornil na vyšší nárůsty nakažených: „Zátěž nemocnic ale zatím neroste, což je důležité.“